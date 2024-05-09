500 ve 1000 TL'lik yeni banknotlar geliyor mu? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi

Şu anda en büyük kağıt para 200 TL ancak uzun zamandır 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyordu. Bugün 2024'ün ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a bu idia soruldu. "500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?" diye sorulan Karahan, verdiği cevapla yeni banknot basımına kapıyı kapatmadı.

Para basımına karar verilirken nelere dikkat edildiğini anlatan Karahan, "Üst banknota ihtiyaç olup olmayacağı birçok faktöre bağlı. Finansal analizlere, teknik değerlendirmelere göre biz buna karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki küpür kompozisyonlarının değişimlerini dikkate alıyoruz. Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç olursa gerekli adımları atacağız." dedi.