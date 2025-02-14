BDDK’dan ihtiyaç kredilerinde düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi.

En son limitler Haziran 2022’de belirlenmişti. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.

Vadeler uzadı

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredi tutarı 125 bin Türk lirası ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125 bin Türk lirasının üzerinde olup 250 bin Türk lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay ve kredi tutarı 250 Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay vade uygulanacak.

Buna göre, daha 36 ay vadeye kadar 50 bin altı ihtiyaç kredisi kullanılırken, şimdi 125 bin TL kredi kullanılabilecek.

Kredi borcu yapılandırmalarda da aynı sınırlar aynı vadede geçerli olacak.

BDDK’nın basın duyurusunda düzenleme şu şekilde oldu:

“Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.”