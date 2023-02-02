Beton sektörü, Ukrayna’nın yeniden inşasına talip

Türkiye hazır beton ve inşaat sektörü, 2023 yılında Ukrayna, Suriye, Irak gibi savaştan dolayı yıkılan ülkelerin yeniden inşası için atağa geçti. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, beton sektörünün, Ukrayna başta olmak üzere, Ortadoğu, BDT ülkeleri gibi yeni yapılanma sürecindeki ülkelerde ihracat hedeflerini büyüttüğünü söyledi.

Hazır beton sektörü inşaat sektörüne girdi sağlayan en önemli kol olduğunu ifade eden Işık, Hazır beton sektörünün 2022 yılı resmi verilerine göre 4,5 milyar doları aşan cirosu, 50 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Işık, yeni konut kampanyalarıyla inşaat sektörünün büyüyeceğini, beton sektöründe de yüzde 10 büyüme beklediklerini ifade etti.

Avrupa’da toplam üretim miktarı 272,5 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 105 milyon metreküp beton ürettiğini de vurgulayan Işık, bu üretim miktarıyla Türkiye’nin AB ülkeleri arasında birinci ülke konumunda olduğunu hatırlattı.

Üretilen ve kullanılan betonların niteliğinin ve kullanım miktarının artırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Işık, “Son yıllarda “betonlaşma” diye başlayan söylemlerin yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Hatalı kentleşme ve hatalı yapılaşmadan kaynaklanan sorunları, en önemli taşıyıcı yapı malzemesi olan ve hayatımızın her anına temas eden betona ve beton üreticisine yüklemek doğru olmayacaktır. THBB olarak betonun çevreyle ve toplumla uyumunun en doğru şekilde sağlanmasını son derece önemsiyoruz” diye konuştu.

Uluslararası alım heyetlerinin gözü BETON 2023’te

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin düzenlediği BETON 2023 Hazır Beton Kongresi 15-17 Mart’ta, BETON 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 15-18 Mart’ta Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuara uluslararası katılımın ve alım heyetleri taleplerinin çok yüksek olduğunu söyleyen TG EXPO Fuarcılık Genel Müdürü Cem Şenel; “İnşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden 100’ün üzerinde katılımcısı olan fuarımız, Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan 3 bini yabancı olmak üzere toplamda 12 binden fazla sektör profesyonelini ağırlayacak.

Fuarımızda, hazır beton ve çimento ekipmanlarının yanı sıra beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi hazır beton ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunulacak” dedi.