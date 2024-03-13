Bitcoin 73 bin doları aştı, rekor tazeledi!

Bitcoin 73 bin 664 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı, yükselişte spot bitcoin ETF’lerine girişler etkili oldu.

Spot bitcoin ETF’lerine girişler ilk kez 1 milyar dolara ulaştı. En yüksek günlük sermaye girişi 849 milyon dolarla Blackrock iShares Bitcoin Trust’ta gerçekleşti.

Alt coinler de Bitcoin'e bağlı olarak yükselişe geçti. Etherium yüzde 3,3 artışla 4 bin 83 dolara çıktı. Yıllık artış oranı yaklaşık yüzde 75 olarak gerçekleşti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.