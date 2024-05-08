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Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 900 bin lira ceza

Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi
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Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 900 bin lira ceza
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında koruma altında bulunan salep soğanı toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, 5 kişinin toplam 150 kilogram salep soğanı topladığını belirledi. Bu kişilere "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesildi.