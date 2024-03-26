Borsa günü % 2,46 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,44 değer kaybetti.

Menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,92 ile en çok kazandıran sektör olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 4,72 ile spor oldu.

Küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının yarattığı belirsizlik ve ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik sürerken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.350 puan ise direnç konumunda bulunuyor.