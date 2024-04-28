Türkiye, milyar dolarlık enerji anlaşması için ABD'li dünya deviyle masaya oturdu

Bayraktar’ın açıklamasına göre Rus gazına bağımsızlığı azaltmak ve tedariği çeşitlendirmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye Exxon’la yıllık 2,5 milyon ton LNG tedariği içeren uzun vadeli bir anlaşma için görüşüyor.

Enerji ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayacak

Enerji fiyatlamaları yapan Argus değerlendirmelerine göre anlaşmanın Türkiye’ye maliyeti yıllık yaklaşık 1,1 milyar dolara denk gelecek ve ülkenin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 7’sini karşılayacak.

"LNG seçeneği denenebilir"

Rusya ile uzun vadeli sözleşmelerin 2025’te biteceğini, İran’la ise gelecek sene sonlanacağını aktaran Bayraktar, tedarik güvenliği için başka yerlerden de doğalgaz alımı yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Bu Rusya’dan olabilir, Azerbaycan’dan olabilir, İran’dan olabilir ya da LNG seçenekleri denenebilir. Hangi gaz ucuz bakmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ihtiyacını neredeyse tamamınını ithal eden Türkiye, Bayraktar’ın açıklamalarına göre tek bir ortağa bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni bir tedarik portföyü inşa etmek istiyor.

40 milyon tonluk anlaşma planlanıyor

Exxon ile anlaşmanın ticari hükümlerinin hala müzakere edildiğini belirten Bayraktar, Türkiye’nin geçen yıl ABD spot LNG pazarından 5 milyon ton ithalat gerçekleştirdiğini söyledi.

Enerji devi Exxon LNG portföyünü 2030 itibariyle yılda 40 milyon tona çıkartarak, 2020’ye göre ili katına yükseltmeyi planlıyor. ABD’de Meksika Körfezi’nde QatarEnergy ile birlikte yeni bir LNG ihracat terminali inşa eden Exxon, Papua Yeni Gine ve Mozambik’te de LNG projeleri peşinde. ABD’deki tesisin yıllık kapasitesi 18 milyon tonun üzerinde ve üretime 2025’in ilk yarısında başlayacak.

Bayraktar röportajda ayrıca, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini de savunarak Rusya ile yapılan rekabetçi enerji anlaşmaları sayesinde ülkenin savaş sonrası büyük bir enerji krizinden kaçınabildiğine dikkat çekti.