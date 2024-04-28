Nusret Gökçe'nin restoranına bir ayda ikinci silahlı saldırı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Nispetiye Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında, motosikletle gelen kasklı iki saldırandan biri Nusret isimli et restoranına silahla ateş açtı. Kurşunlar restoranın yanındaki bankaya isabet ederken saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

'Dur' ihtarına uymadılar

Olay sırasında devriye görevinde olan polis ekipleri, motosikletli saldırganların peşine düştü. Polis, 'dur' ihtarına uymayan saldırganlara birkaç el ateş açtı ancak saldırganlar izlerini kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede çalışmalarını yürüten olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları alarak delil torbasına koydu. Delil torbaları incelemek için kriminale gönderilirken çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Geçen ay da silahlı saldırıya uğramıştı

Diğer yandan; 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında Nusret isimli et restoranına yine aynı şekilde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.