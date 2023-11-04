Borsada adil gösterge zamanı

Serap SÜRMELİ

Doğru bildiğimiz yanlışları görme zamanı geldi. Aralık 2023’e ertelenen enflasyon muhasebesiyle birlikte ortaya çıkacak adil göstergeler, yalnızca sonuca bakma eğilimindeki birçok hisse senedi yatırımcısında hayal kırıklığı yaratabilir. Uygulama, kârlılıkta yıldızı parlayan birçok şirkette dramatik sonuçlar ortaya çıkarabilir. İskontolu görünen pek çok şirketin aslında öyle olmadığı ya da tam tersi gün yüzüne çıkacak.

Enflasyon yükseldiğinde işin her yönü daha pahalı hale gelir. Çoğu şirket maliyeti müşterilere yansıtır. Ancak bazen yüksek fiyatlar, şirketlerin maruz kaldığı ekstra masrafların ötesine geçer. Yatırımcılar için işlerin gerçekten tuhaflaştığı nokta, yüksek fiyatların giderek çılgınlaşmaya başladığı dönemdir. Uzun süren yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcılar hangi şirketlerin kârlarını biriktirdiğini ve daha da önemlisi bunu nasıl yaptıklarını takip edebilmek için adil bir gösterge arar. Artan kârların bir kısmı şüpheli görünebilir, ancak bu, şirketlerin kasalarını şişirmek için yüksek fiyatlardan yararlandıklarının kanıtı değildir.

ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ BİLANÇO VERİLERİNE SAHİP OLMALISINIZ

Şirketlerin performansına dair daha büyük bir resme bakabilmek için gerçekte ürünlerini satarak ne kadar para kazandıklarını dar bir şekilde ölçen, enflasyondan arındırılmış bilanço verilerine sahip olmalısınız. İşte bu durum, BIST- 100’ün önemli bir kısmının beklentileri aşan üçüncü çeyrek kazançlarını bildirdiği şu anki haliyle yatırımcı için bir ‘körebe’ oyununa dönüşebiliyor. Tuttuğunuzun elinizde kalması muhtemel senaryolardan sadece biri… Vergi Usul Kanunu, ÜFE’nin son 3 yılda yüzde 100 arttığı ve içinde bulunulan yılda yüzde 10 üzeri artış göründüğü durumlarda enflasyon muhasebesini zorunlu kılıyor. Aslına bakarsanız enflasyon muhasebesi şartları Türkiye’de 2021’de sağlandı ancak bir sebepten uygulanması Aralık 2023 yılına ertelendi. Şayet kanunun söylediği gibi zamanında yani geçen yıl uygulansaydı bakın ne olacaktı: Büyük miktarda operasyonel kârlılığa imza atarak FAVÖK yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlarda adeta parlayan bankaların bir çoğunun kârları aniden yarıya inecekti. Hatta Akbank ve Garanti Bankası'nda 2022 yılına ait net kâr rakamları neredeyse üçte birine düşecekti.

YATIRIMCI İÇİN OLDUKÇA FARKLI BİR DENEYİM OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarında banka ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağına dair birtakım ipuçları var. Ancak şirketlerin geri kalanı için kanun halen geçerli ve yatırımcı için oldukça farklı bir deneyim olacak. İskontolu sandığımız birçok hisse senedinin öyle olmadığı veya tam tersi de ortaya çıkabilir. Bu yeni dönem için bir grup uzmandan enflasyon muhasebesinin hangi şirketleri ve de hangi sektörleri nasıl etkileyeceğine dair tahminlerini aldık. Bir şey daha: Özsermayesi yüksek şirketler enflasyon düzeltmesinde zarar yazacak. Tam tersi aktiflerini borç ile finanse eden yani özsermayesi düşük şirketler ise enflasyon muhasebesinden kazanç sağlayacak.

INVESTAZ ARAŞTIRMA VE STRATEJİ BİRİM MÜDÜRÜ MEHMET BİLAL BİRCAN

ENFLASYON MUHASEBESİNDEN OLUMLU ETKİLENECEK SEKTÖRLER: İNŞAAT, HAVACILIK, OTOMOTİV VE ENERJİ

2024 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonda aşağı yönlü bir seyir beklense de enflasyonist ortamın devam ettiği mevcut durumda yeniden enflasyon muhasebesini konuşmaya başladık. Yılbaşından itibaren uygulanması gündeme gelen enflasyon muhasebesi ülkemizde en son 2004 yılında uygulanmıştı. Fiyatların yüksek seyrettiği böyle dönemlerde, enflasyonun şirketlerin mali tabloları üzerindeki etkilerinin giderilerek daha sağlıklı yorumlanması gerekir. Aksi halde şirketin finansal durumunu yorumlamakta zorlanan yatırımcılar ve şirket paydaşları yatırım kararlarını erteleyebilirler.

Şirketlerin mali tablolarını enflasyonun etkilerinden arındırmak için uygulanan enflasyon muhasebesinden, bazı sektör ve şirketler olumlu etkilenirken bazıları için de durum tam tersi. Özellikle nakit varlıkları yüksek olan şirketlerin, enflasyon muhasebesiyle birlikte net kârları düşebiliyor. Dolayısıyla yüksek borçluluğa sahip, stok devir hızı düşük ve parasal olmayan varlıkları yüksek sektör ve şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenmesi beklenebilir. Bu kapsamda inşaat, havacılık, otomotiv ve enerji sektörleri ile Enka İnşaat, Enerjisa Enerji ve Türk Hava Yolları enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenmesini beklediğimiz şirketler arasında yer alıyor. Tofaş, Ford Otosan, Tüpraş, Bim ve Petkim gibi stok devir hızı düşük şirketler de enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenebilir.

Düşük borç ve stok oranına sahip, alacakları ve değişken maliyetleri yüksek perakende, gıda ve tekstil gibi sektörlerin ise enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmesi söz konusudur. Bu kapsamda alacakları ve değişken maliyetleri görece yüksek olan Migros, Ülker ve Mavi Giyim gibi şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz. Stok devir hızı görece yüksek Aselsan, Hektaş, Otokar, Ereğli ve Kordsa gibi şirketlerin de benzer şekilde olumsuz etkilenme olasılığı var.

AHLATCI YATIRIM ARAŞTIRMA UZMANI TUĞBA EKİN

ŞİRKETLER ÖZKAYNAKLARINI KORUYABİLMEK İÇİN PARASAL VARLIKLARINI MİNİMİZE ETMELİ

Vergi usul kanununa göre, ÜFE son 3 yılda yüzde 100 artmış ise ve içinde bulunulan yılda yüzde 10 üzeri artış görünüyorsa enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor. Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla hedeflenen firma değerini gösteren özkaynakların enflasyon karşısında ne ölçüde dayanıklı kaldığını, yani gerçekte eriyip erimediğini göstermektir. Enflasyon muhasebesi şartları Türkiye’de 2021 de sağlandı ama Aralık 2023 yılına ertelendi. Kısaca artan enflasyon karşısında bilançoların yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor. Bu düzenleme olmaz ise bilançolarda parasal olmayan kalemler gerçek değerini yansıtmıyor. Enflasyon muhasebesi esas olarak varlık ve kaynakların ‘parasal’ ve ‘parasal olmayan’ olmak üzere sınıflandırılmasıyla oluşturulmaktadır. Enflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlıklar ve parasal kaynaklar işletmeye satın alma gücünün korunması çerçevesinde fayda sağlamakta. Parasal varlıklarını ve parasal olmayan kaynaklar ise negatif etki yaratmaktadır. Enflasyon dönemlerinde şirketler özkaynaklarını koruyabilmek için parasal varlıklarınız minimize, parasal olmayan varlıklarını ise maksimize etmelidir. Aynı zamanda yüksek enflasyon dönemlerinde mümkün olduğunca enflasyon yükselişe geçmeden önce parasal kaynaklarla finansmana erişime yönlenmelidir. Bu bağlamda enflasyon muhasebesi uygulamasında aktiflerini özkaynakları yerine finansal borçlanma yoluyla finanse eden şirketler pozitif etkilenme yaşayacaklardır. Bahsettiğimiz parasal olmayan kalemler başlıca, duran varlıklar, stoklar ve özsermaye olmak üzere birçok kalemden oluşuyor. Duran varlıklarının özsermayesine oranı yüksek olan şirketler enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenecek olan şirketler; bunlardan birkaçını paylaşmak gerekirse,

1-Global Yatırım Ortaklığı 630%

2-Anadolu Grubu Holding 617%

3-Biotrend 566%

4-İzmir Demir Çelik 562%

5-Sabancı Holding 530%

Enflasyon muhasebesinden negatif etkilenebilecek şirketlerin başında ise stoklarını uzun zamandır elinde tutan şirketler geliyor; bunlardan birkaçını paylaşmak gerekirse,

1-Hektaş (Stok Devir Hızı) 281,7 gün

2-Otokar (Stok Devir Hızı) 192,3 gün

3-Aselsan (Stok Devir Hızı) 178,8 gün

4-İmaş Makine (Stok Devir Hızı) 169,9 gün

5-Ereğli Demir Çelik (Stok Devir Hızı) 156,8 gün

Bir firmanın stoklarını ne kadar hızla sattığı veya tükettiği, hem satış rakamlarındaki istikrarı hem de likidite gücünü görmek açısından önemli bir kriterdir. Likiditesi yüksek firmalar, enflasyon karşısında risklerini aza indirgerken finansmana erişimin zor olduğu ve sermaye maliyetinin yüksek olduğu bugünlerde avantajlı konumdalar. Durum böyle olunca Borsa İstanbul’da enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenmesi beklenilen firmalar stoklarını hızla eriten firmalar diyebiliriz. Bunlardan birkaçını paylaşmak gerekirse;

1-Enerjisa Enerji (Stok Devir Hızı) 8,7 gün

2-Tofaş (Stok Devir Hızı) 26,6 gün

3-Ford Otosan (Stok Devir Hızı) 28,3 gün

4-Yeo Teknoloji (Stok Devir Hızı) 29,3 gün

5-Doğan Holding (Stok Devir Hızı) 31,9 gün Örnek verilebilir.

Son yıllarda bankacılık sektöründe ise ciddi operasyonel kârlılık konuşuyoruz. FAVÖK yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlarda bankalar adeta parladılar. Fakat enflasyon muhasebesi ile net kârlar yaklaşık yarı yarıya olabilecek şekilde gerileyecek. Hatta Akbank ve Garanti Bankası'nda 2022 yılına ait net kâr rakamları yaklaşık üçte birine düşüyor. Fakat bankacılık hisse senetlerinin piyasa fiyatı hali hazırda zaten defter değerlerinin altında iken daha da düşer mi derseniz, tam aksine bankacılığa enflasyon muhasebesi diğer kalemlerin etkisi ile pozitif bile yansıyabilir.

İKON MENKUL PORTFÖY ARACILIĞI BİRİM YÖNETİCİSİ DOĞANCAN ÖNCAN

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRECEK

Ülkemizde en son 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi, 2023 yılının sonunda tekrar yapılacak. Herkes için yeni bir tecrübe olacağı aşikâr. Öncelikle Mehmet Şimşek’in açıklamalarında banka ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağı belirtiliyor. Bu konuda bankacılık sektörü için (XBANK) olumlu mu olumsuz mu olur diye piyasa ikiye ayrılmış durumda. Maliye, vergi kaybını önlemek için bankacılık sektörünü bunun dışında tutmuş gözüküyor. Yani bankaların vergi verme yükü azalmayacak. Buradan bakarsak olumsuz, ancak muaf tutulması aynı zamanda özsermaye kârlılığının da yüksek kalacağı anlamını taşıyor. Borsa için kârlılık önemli olacağından XBANK için çok da olumsuz görmüyorum. Bankacılık sektörü güçlü kalmayı sürdürüyor.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında, duran varlık/ özsermaye oranı fazla olanlar, stok tutma süresi en az olan şirketler ve borç ile finanse edilen şirketler bir adım önde olacak.

Diğer şirketler ya bir miktar olumsuz etkilenir ya da nötr bir noktada kalır. Burada sektörel değil de bilanço yapısına göre bir sınıflandırma yapmak gerekecek. 30 Haziran tarihli bilanço verilerine göre yıldız pazarda duran varlık/özsermaye oranı en güçlü ilk beş şirket Global Yatırım Holding, Anadolu Grubu, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları, İzmir Demir Çelik ve Sabancı Holding olarak gözüküyor.

ALB YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI MUAMMER DEMİR

GIDA PERAKENDECİLERİ VE HAVAYOLU SEKTÖRLERİ DAHA AZ ETKİLENECEK

Enflasyon düzeltmesi ya da enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı ve azalan homojenliği düzeltmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Üretici fiyat endeksinde birikimli artışın, son 3 hesap döneminde yüzde 100 ve içinde bulunulan yıl yüzde 10’nun üzerinde artması halinde enflasyon muhasebesi uygulanması gerekmektedir. Enflasyon muhasebesinin ertelenmemesi ve yürürlüğe girmesi durumunda, 2024 yılı ve sonrasında vergi matrahlarını etkileyecek ve 2027 yılında ise sona ereceği tahmin ediliyor. Enflasyon muhasebesi ülkemizde daha önce 2003-2004 yıllarında da uygulanmıştı.

Yüksek enflasyon dönemlerinde, parasal olmayan varlıklar işletmeye satın alma gücünün korunması açısından pozitif destek sağlayabiliyor. Parasal varlıkların ise satın alma gücünün korunması açısından negatif yansımaları olabiliyor. Enflasyon muhasebesi hesaplaması da; parasal olmayan değerlerin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak rakamların, düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda finansal tablolara yansımasını gösterir. Bu bağlamda bilançolarda yer alan düzeltmeye tabi başlıca parasal olmayan kalemler; duran varlıklar, stoklar ve özkaynaklar gibi sıralanabilir. Genel olarak söylemek gerekirse; aktiflerini daha çok bu kalemlerden ve özsermaye ile finanse eden şirketlerin bilançosu, enflasyon düzeltmesinden daha fazla etkilenebilir. Bununla birlikte enflasyon muhasebesinin nasıl uygulanacağı ve hangi teknik ile ilerleneceği konusunda detayların belli olmamasından dolayı, her şirket ve sektör üzerinde farklı etkilere neden olabileceği de unutulmamalı. Takip ettiğimiz sektörler açısından yeni devreye alınacak enflasyon muhasebesinden, gıda perakendecileri ve havayolu sektörlerinin, diğer sektörlere nazaran görece daha az etkilenmesini bekliyoruz.

İNFO YATIRIM ARAŞTIRMA STRATEJİSTİ ÇAĞLAR TOROS

ÖZSERMAYESİ YÜKSEK ŞİRKETLER ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN ZARAR YAZACAK

Türkiye tarihinde ikinci kez enflasyon muhasebesi uygulamaya hazırlanıyor. Gelir kaybı endişesiyle yeniden ertelenmezse 2023 yılsonu mali tabloları enflasyon muhasebesine göre düzenlenebilir. Borsada yılın son çeyreği ile birlikte şirketler mali tablolarında önemli değişikliklere yol açabilecek bir döneme girdiler. Yeni bir erteleme yapılmazsa 31 Aralık 2023 tarihli bilançolarda enflasyon muhasebesi uygulanacak. Türkiye’de enflasyon muhasebesinin şartları aslında 2021 yılında oluşmuştu. Ancak o dönem enflasyon muhasebesinin uygulanmasını 2023 yılsonuna ertelemişti. Geldiğimiz noktada Ankara kulislerinde enflasyon muhasebesine yönelik çalışmalar yapıldığı, bu sefer bir ertelemeye gidilmeyeceği konuşuluyor. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle bilançoların parasal olmayan kalemleri gerçek değerlerini yansıtmazlar. Duran varlıklar, stoklar gibi kalemler elde edilme değerleriyle bilançoya girerler ve sonraki dönemlerde de o değerle bilançoda yer alırlar. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle bu kalemlerin rayiç değeri artmıştır ve bilançodaki değer gerçeği yansıtmaz. Bu da bilançoların şirketlerin gerçek durumunu göstermemesine yol açar. Enflasyon muhasebesi ile bu kalemler gerçek değerlerine getirilerek şirketin durumunun daha sağlıklı şekilde görülmesi sağlanır. Enflasyon muhasebesinde düzeltmeye tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler ağırlıklı olarak bilançonun duran varlıklar ve özsermaye kalemlerinde bulunuyor. Bunların dışında stoklar kalemi de enflasyon düzeltmesinden etkilenecek önemli kalemler arasında.

En baştan şunu belirtmekte fayda var: Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkacak kâr ve zarar rakamları kâğıt üzerinde kalacak. Enflasyon uzun yıllardır birikmiş etkilerinin görüleceği 31 Aralık 2023 bilançosunda enflasyon düzeltmesi nedeniyle ortaya çıkacak kâr ya da zarar Vergi Usul Kanunu’na tabi olmayacak. Yani ortaya çıkan kârdan vergi alınmayabilir. Zarar ise geçmiş yıl zararı olarak görülmeyebilir. Aktiflerini daha çok özsermaye ile finanse eden yani özsermayesi yüksek şirketler enflasyon düzeltmesinden zarar yazacak. Tam tersi aktiflerini borç ile finanse eden yani özsermayesi düşük şirketler ise enflasyon muhasebesinden kazanç sağlayacak. Bilançolarında parasal olmayan varlıkları yükümlülüklerinden fazla olan şirketlerin enflasyon muhasebesi düzeltmesi sonrası, mali tablolarında parasal kazanç elde etmelerinin beklendiğini belirtiyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmadan pozitif / negatif değerlendirmek zor fakat beklentiler perakende şirketlerinin bu durumdan olumlu etkilenebileceği yönünde. Ayrıca parasal olmayan kıymetler açısından bakarsak, eğer parasal olmayan aktif varlığınız daha düşükse, enflasyon düzeltmesi hem aktif hem de pasifte yapıldığı için sizin giderlerinizi artırıyor. Enflasyon düzeltmesi bankalar ve finans sektörü açısından gider tarafını biraz güçlendirebilir.

ATA YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ MEHMET GÖNEN

BAZI ŞİRKETLERDE ENFLASYON MUHASEBESİ FARK YARATABİLİR

Enfl asyon muhasebesi çok teknik bir konu. Şirketlerin bilançolarına göre değişiklik gösterecek çok nokta var. Genel olarak yüksek sermaye ile çalışmak durumunda olan bankalar enfl asyondan doğan, gerçek kârlılığın üzerindeki kısımdan vergi ödeyerek sermayeleri zayıfl amasın diye enfl asyon muhasebesini tercih eder. Tersine bir durum yüksek duran varlık taşıyan şirketlerde mevzu bahis olabilir. Değerlerin enfl asyon oranı ile arttırılması kâr yaratabilir. Yüksek ve uzun süre tutulan stok miktarları ile çalışan şirketlerde de enfl asyon muhasebesi fark yaratabilir, gerçek kârlılığı daha doğru yansıtabilir. Çok teknik ve zor bir konu. Her şirketin bilançosundaki bileşenlere göre etkisi farklı olacaktır. Vergi uzmanları ve şirket yetkilileri ile bire bir konuşmadan genel bir yargıya varmak yanıltıcı olacaktır.

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ARAŞTIRMA UZMANI CEYHUN YAVAŞ

ENFLASYON DÜZELTMESİNDE ORTAYA ÇIKACAK KÂR VE ZARAR RAKAMLARI KÂĞIT ÜZERİNDE KALACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kanunda öngörülen şartların oluşmasına rağmen, yapılan kanun değişikliğiyle uygulaması 2023 yılı sonuna ertelenen enfl asyon muhasebesi, yeni bir erteleme olmazsa 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Enfl asyon muhasebesi uygulanmasına yönelik bir takım soru işaretleri olsa da, bir ekonomideki fiyat seviyelerinin nasıl değiştiğini belirlemek; bunun, ekonomik istikrarın ve verimliliğin takip edilmesi açısından kullanılması, para politikasının etkinliğinin ölçümlenmesi ve yatırım kararları üzerinde etkili olabilir. Uygulamayı şirketler açısından değerlendirdiğimizde bazı hususları belirtmekte fayda görüyoruz.

Enfl asyon muhasebesi uygulamasında, muhasebe kayıtlarını dolar ve euro gibi yabancı para birimleri ile tutan şirketler enfl asyon muhasebesi kapsamında bulunmayacak. Uygulamada, düzeltmeye tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler ağırlıklı olarak bilançonun duran varlıklar, özsermaye ve stoklar kalemi enfl asyon düzeltmesinden etkileneceğini düşünüyoruz. Enfl asyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkacak kâr ve zarar rakamları kâğıt üzerinde kalacak. Başka bir ifadeyle ortaya çıkan kârdan vergi alınmayacak, zarar ise geçmiş yıl zararı olarak görülmeyecek.

Bu tabloda şirketleri olan etkileri ise kısaca; Özsermayesi yüksek ve aktiflerini bununla finanse eden şirketler enflasyon düzeltmesinden zarar, tersi senaryoda yani, aktiflerini borç ile finanse eden yani özsermayesi düşük şirketler ise enflasyon muhasebesinden kazanç sağlayacağı görüşündeyiz.

ALNUS YATIRIM ARAŞTIRMA ANALİSTİ YUSUF KILINÇ

ÖZSERMAYESİ DÜŞÜK ŞİRKETLER ENFLASYON MUHASEBESİNDEN KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

Yüksek enflasyonist ortamda paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle bilançoların duran varlıklar, stoklar gibi parasal olmayan kalemleri gerçek değerini yansıtmamaktadır. Bu kalemler elde edilme değerleriyle bilançoya girerler ve sonraki dönemlerde de o değerle bilançoda yer alırlar. Fakat yüksek enflasyon nedeniyle bu kalemlerin rayiç değeri artması sonucu bilançodaki değer gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle bilançoların şirketlerin gerçek durumunu göstermemesine neden olur. Parasal olmayan kalemlerin enflasyon muhasebesi ile gerçek değerine getirilmesiyle şirketin durumunun daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir. Türkiye’de Aralık 2021 yılında enflasyon muhasebesi için koşullar sağlanıyordu ancak kanuna eklenen bir madde ile iki yıl ertelenerek 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolarda uygulanmasının kararlaştırılmasıyla enflasyon muhasebesi bilançolarda uygulanacak.

Muhasebe kayıtlarını dolar ve euro gibi yabancı para birimleri ile tutan şirketler enflasyon muhasebesi kapsamına alınmayacak. Enflasyon muhasebesinde düzeltmeye konu olacak parasal olmayan kıymetler ağırlıklı olarak bilançonun duran varlıklar, özsermaye ve stoklar kalemlerinde bulunmaktadır. Şirketlerin bilanço yapıları enflasyon muhasebesinden nasıl etkileneceklerini gösterecek. Aktiflerini daha çok özsermaye ile finanse eden, özsermayesi yüksek şirketler enflasyon düzeltmesinden zarar görebilirken, aktiflerini borç ile finanse eden, özsermayesi düşük şirketler enflasyon muhasebesinden kazanç sağlayabilir. Enflasyonun şirketler üzerindeki negatif etkisi kâr rakamlarının olduğundan yüksek görünmesi ve bunun sonucunda yüksek vergi ödemeleri olarak karşımıza çıkıyor. Reel olmayan kârın vergisini ödedikleri için de zamanla şirketlerin işletme sermayeleri ve özkaynaklarında zayıflama görülebiliyor. Bu nedenden dolayı iş dünyasında enflasyon muhasebesinin olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Ayrıca ifade etmek gerekir ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda finans kuruluşlarına özel ayrımcılık yapılabileceği yönünde demeçler verdi.