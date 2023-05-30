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Capital Economics: TL, yüzde 25 değer kaybedebilir

Capital Economics'te kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Liam Peach, TL'nin bu yıl yüzde 25 düşmesini ve DolarTL'nin 26.00 seviyesine çıkmasını beklediğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Capital Economics'te kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Liam Peach, Türkiye'deki seçim sonuçlarının muhtemelen Türk lirasında keskin düşüşler anlamına geleceğini düşünüyor.

TL'nin bu yıl yüzde 25 düşmesini ve DolarTL'nin 26.00'a çıkmasını bekleyen Peach, "Risk, politika yapıcıların mevcut politika ayarlarını sürdürmesi ve kuru çok uzun süre zaptetmesi, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu gerekli ayarlamayı geciktirmesi ve gelecekte daha fazla istikrarsız şekilde kur düşüşüne yol açmasıdır"dedi.

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