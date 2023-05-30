Piyasalarda 'makule dönüş' fiyatlaması

İSTANBUL / EKONOMİ

Piyasalar, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla nefes alırken, bugün de ekonomi politikalarına yönelik iyimser beklentiyle risk iştahını artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi cuma günü açıklaması bekleniyor. Ekonomi yönetimi için isimler arasında öne çıkan Mehmet Şimşek, dün Erdoğan’la bir kez daha bir araya geldi. Analistler, ekonomide direksiyonun başına Mehmet Şimşek'in geçeceği beklentisi ve 'makul' politikaya dönüşün fiyatlandığı görüşünde.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 9'u aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mehmet Şimşek ile yeniden görüştüğü haberinin ardından, Şimşek'in ekonomi yönetiminde aktif rol oynayacağı beklentisi yükselirken; bu gelişme Borsada da fiyatlanıyor. Borsa İstanbul, banka hisselerinin öncülüğünde primli seyrederken, bankacılık endeksinin gün içindeki yükselişi yüzde 9'u aştı. Bankacılık endeksi, saat 12.18 itibarıyla yüzde 8,56 artışla 4396 puanda bulunuyor.

Banka hisseleri arasında en çok yükselenler ise, yüzde 9,96 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 9,60 ile Akbank ve yüzde 9,31 ile Garanti Bankası oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde 4830 - 4955 bant aralığında hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 3,00 yükselişle 4911 puanda bulunuyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Garanti Bankası oldu.

Borsa İstanbul, seçim sonrası ikinci işlem gününe yüzde 1,51 oranında artışla 4840 puandan başlarken, bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 3,73 yükselişle 4199 puanda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'le görüştü

Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlarında güven ve istikrar vurgusu yaparken; “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi” şeklindeki açıklamaları Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış olan, kulislerde bir süredir adı geçen Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisini bir kez daha güçlendirmişti.

Dolarda yön yukarı

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 20,09 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 20,22 TL'den başladı. Dolar kuru, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 20,4220 TL'ye kadar artarken; gün içinde en düşük 19,8420 TL'yi gördü. Kur saat 12.20 itibarıyla yüzde 1,37 yükselişle 20,3671 TL'de hareket etti.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanıyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 20,36 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 20,58 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 0,22 TL ile yüzde 1,08 oldu.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,9760 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,9251 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 25,4333 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında 'dolarTL' etkisi

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1257 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Gram altın, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle değer kazanırken, en yüksek 1277 lirayı tırmandı.

Gram altın, şu sıralarda yüzde 1,50 oranında yükselişle 1276 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2214 lira, Cumhuriyet altını da 9095 liradan işlem görüyor.

Borsada yüksek dalga boyları içeren seyir sürecek

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Borsa seçim sonrası parkura güçlü değer artışı ile başlayarak 4950 puana yükseldi. Dün banka dışı hisselerin güçlü, banka hisselerinin ölçülü artışı ile gerçekleşen yükselişte bugün roller değişti ve harekete banka hisseleri liderlik etmeye başladı.

Mehmet Şimşek beklentisinin tetiklediği bu değer artışının devamı en geç cuma günü açıklanması beklenen kabineye bağlı olacak.

Gerek yükselişleri gerek geri çekilmeleri hızlı gerçekleştiren borsada her iki yönde yüksek dalga boyları içeren seyrin süreceği görüşündeyim.

Yıla dolar bazında 300 seviyesine yakın başlayıp, mayıs ayı içinde 220 doları test eden BIST 100 endeksinde cari değer yaklaşık 242 dolara denk geliyor.

'Endeks yeniden 300 dolara yaklaşabilir mi' derseniz pekala mümkün ama ben olasılığını düşük buluyorum.

Hız kesecek büyüme ve artan mevduat oranları BIST adına ikinci yarıyılın ilk akla gelen dezavantajları.

Bu nedenle ben yılın devamında ağırlıkla 200 – 250 dolar bandı içinde yatay bir seyri daha muhtemel buluyorum.

Her şey aynı anda ralli yapıyor

Enver Erkan - Dinamik Menkul Başekonomisti

Borsa, döviz kuru, bankalar, her şey aynı anda ralli yapıyor. Şimşek toplantısı, gelecekte ekonomik ortodoksi beklentisinin geri dönme olasılığıyla biraz bağlantılı. Özellikle bankacılıkta fiyatlama bununla alakalı. Ama net bir ihtimal değil.

Şimşek göreve gelirse, görevi uzun sürer mi, sonu nasıl olur? TCMB Başkanı Kavcıoğlu gibi birçok ekonomi bürokratının heterodoksi ekibinde yer aldığını ve Erdoğan'ın son seçim öncesi görüşlerinin faiz artırımlarına karşı olduğunu biliyoruz. O halde bekleyip görelim hükümet ve ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek.