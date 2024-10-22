Netflix abonesi olmak yerine hisse alan biri ne kazanırdı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Netflix dünyaca ünlü dijital yayın platformlarından olurken, geçen günlerde açıkladığı 2024 yılı finansal sonuçlarına göre, geçen yılın aynı dönemine göre şirketin geliri yüzde 15 oranında artmıştı. Dünya çağında abone sayısı 2024’ün üçüncü çeyreğinde 5,07 milyon artarak, 282,72 milyona yükseldi.

Abonelik ücretlerine zam

Yaklaşık 2,6 milyon abonesi olduğu tahmin edilen Netflix’in en sık abonelik ücret değişimi yaptığın ülkelerden biri de Türkiye oluyor.

2022 yılında 3 kez 2023 ve 2024’te de 2 kez abonelik ücretlerine zam yapan Netflix’in abonelik ücreti güncel haliyle temel planda 149,99 TL, standart planda 229,99 TL ve özel planda da 299,99 TL olarak görülüyor.

2022 yılına başlarken temel plan abonelik 26,99 TL, standart plan abonelik 40,99 TL ve özel plan abonelik de 54,99 TL olurken, geçen sürede fiyatlardaki artış temel planda yüzde 456, standart planda yüzde 461 ve özel planda da yüzde 446 oranında oluyor.

Ancak bu sürede dikkat çeken bir artış daha bulunuyor: Netflix hissesi!

Netflix hissesindeki yükseliş

2022 yılı mayıs ayında Netflix hisselerinin grafikten anlaşıldığı üzere son 5 yılın dip seviyesinde olduğu görülürken, pandemi çıkışı bu dönemde dünyada karantinaların bitmesiyle şirket, yılın ilk yarısında arka arkaya iki çeyrekte abone kaybı yaşamıştı. Bu durum hisselerde de etkili olmuştu.

Dizi-film izlemek yerine hisse almak

Hissenin 180,97 dolar olmasından yola çıkarak, o dönem Türkiye’de dolar/TL kurunun 14,94 olmasıyla bir Netflix hissesini 2.704 TL alan kişinin günümüz (21 Ekim 2024) itibarıyla 772,07 dolar olan hisseyle 26 bin 444 TL’si oluyor. 6 Mayıs 2022 ile 21 Ekim 2024 aralığında hissede dolar bazında yükseliş yüzde 327 olurken, TL bazındaysa kur desteğiyle yüzde 878 oluyor.

Mayıs 2022’de hisse fiyatıyla Türkiye’de 71 temel plan abonelik alınabilirken, bugün 176 temel plan abonelik alınabiliyor.

Mayıs 2022’de 2 bin 704 TL vererek hisse almak yerine Netflix’e temel plan abone olan biri 2024 Ekim’de toplamda 2 bin 568 TL aboneli ücreti ödemiş oluyor. Yanına izledikleri kâr kalıyor.