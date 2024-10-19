Netflix, gerçek hayat hikayelerinden kazandığını davalara yatırıyor

Netflix'in “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” isimli dizi platformda bir numaraya yükselirken, ebeveynlerini öldüren iki kardeşin gerçek hikayesinin anlatıldığı dizi nedeniyle eleştiriler de yoğun oldu.

Platform öncesinde de “Baby Reindeer” adlı bir 'stalker' hikayesi ve Anna Sorokin (ya da Anna Delvey) dolandırıcılığı üzerine çekilen “Inventing Anna” gibi yapımlar nedeniyle davalarla karşı karşıya kaldı.

20’den fazla iftira davası var

The Wall Street Journal haberine göre, 2019'dan bu yana Netflix ve prodüksiyon ortaklarına karşı, gerçek yaşam hikayeleriyle ilgili 20'den fazla iftira davası açıldı. Bu yıl en az altı dava dosyalandı. Artan dava sayısının, bu tür programların yapım maliyetlerini artırdığı bildiriliyor.

Business Insider'ın ajans ve yapımcılarla yaptığı röportajlara göre, Netflix'in suç temalı içeriklere olan ilgisi azalmış değil ve bu eğilimde bir değişiklik olmadığı görülüyor. Ampere Analysis'ten alınan verilere göre, diğer yayıncılar Hulu ve Peacock da gerçek suç içerikleriyle kütüphanelerini doldurmuş durumda. Ancak hiçbiri Netflix'in 282 milyondan fazla global aboneye sahip devasa erişimini sağlayamıyor.

Davalara rağmen vazgeçmiyor

Ampere Analysis'ten Guy Bisson, altı büyük yayıncının komisyon faaliyetleri arasında, bu yıl suç temalı yapımların bir yıl öncesine göre en büyük yüzde artışını gördüğünü belirtti. Bu tür içerikler, tüm global, kurgusal, ilk yayınlanan içeriklerin dörtte birini temsil ediyor. Bisson, geleneksel olarak pahalı olan bilim kurgu ve fantezi türlerinin ise en çok düşüş yaşayan türler olduğunu söyledi.

Pahalı içerikten geri çekilme durumunun söz konusu olduğuna değinen Bisson, artık genel bir izleyici kitlesine odaklanıldığını söyledi.

En çok izlenenler

Gerçek suç programları, genellikle Netflix'in en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Ünlü yapımcı Ryan Murphy'nin Dahmer'i, 29 Eylül itibarıyla Netflix'in tüm zamanların en popüler TV şovları arasında üçüncü sıradaydı ve 1 milyardan fazla saat izlendi. Aynı antoloji serisindeki bir sonraki Murphy özel serisi olan Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de ilk iki haftasında Netflix'in ABD TV şovları listesinde zirveye yerleşti.

Gerçek suç programları genellikle düşük bütçeli işler olma potansiyeline sahipken, aynı zamanda yasal riskler ve ilgili maliyetler de taşıyabilir.

Emmy kazandı

Baby Reindeer, Netflix'in Küresel Top 10 TV listesinde sekiz hafta geçirdi ve altı Emmy kazandı. Ancak, aynı zamanda bir davayı da beraberinde getirdi. Dizide ısrarlı takip yaptığı iddia edilen Martha karakterinin ilham alındığı Fiona Harvey, platforma 170 milyon dolarlık iftira davası açtı.

Netflix, çoğu izleyicinin dizinin iddialarının gerçek olmadığını anlayacağını savundu. Ancak hakim, dizinin "gerçek bir hikaye" olarak tanıtıldığını ve izleyiciyi bunu kabul etmeye davet ettiğine hükmetti. Yine de bu, Netflix'in dizinin yaratıcısı Richard Gadd ile eylülde yeni bir ortaklık imzalamasını engellemedi.

Netflix, Anna Sorokin'in bir arkadaşı olan Rachel Williams tarafından da dava ediliyor. Williams, Shonda Rhimes tarafından yaratılan Inventing Anna'da fırsatçı bir yan karakter olarak tasvir edildiğini öne sürdü. Netflix, dizinin ilham kaynağı olan New York dergisi yazarının notlarını koruma altına almak için başvurdu.

Geri adım atmadı

Tüm bu yasal sorunlarla birlikte, Netflix'in bu tür programlardan geri adım atması beklenebilir. Ancak bu durum söz konusu olmadı. Çünkü anketler, insanların gerçek suç temalı içerikleri izlemeyi sevdiğini gösteriyor.

İnsanların Ryan Murphy'den bıkkınlık duyabileceği ve daha az kanlı şovlara yönelerek eğlence arayabileceği veya gerçek suç olgusunun biraz hız kaybedeceği de mümkün. Parrot Analytics'ten alınan verilere göre, Netflix'teki gerçek suç belgesellerine yönelik izleyici talebi, kurgusal yapımlara kıyasla çok daha fazla arzla dengeleniyor.

Yine de şimdilik, Netflix'in insanlara istediklerini vermeye devam etmesi muhtemel.

Monsters serisinin üçüncü bölümü için de onay çıktı. Bölüm, seri katil Ed Gein'i konu alacak.