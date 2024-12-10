HGS uygulaması hacklendi mi? Açıklama geldi! Önce küfürlü sonra 'kripto' bildirimi gitti

PTT'nin HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gitti. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen mesajları paylaştı.

HGS uygulamasından kullanıcılara daha sonra ‘kripto’ mesajı gelmeye başladı.

Mesajda "eğer bu BTC adresine $25,000 göndermesseniz, tüm veriyi paylaşacağım" denildi.

Bakanlıktan açıklama geldi: Sistemin hacklenmesi söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin gazeteci Hasan Basri Akdemir'e konuştu. Yetkililer "Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler. Kısa zaman içinde çözülecek. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile görüştüm.



“Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler. Kısa zaman içinde çözülecek. Endişe edilecek bir durum yok” dediler. https://t.co/tPMx5KyZDZ — Hasan Basri Akdemir (@hbasriakdemir) December 10, 2024

Anadolu Sigorta uygulamasını kullananlara da küfürlü bildirimler gitmişti

Dün de Anadolu Sigorta’nın uygulaması üzerinden kullanıcılarına ‘küfürlü bildirim’ gönderilmişti. Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara daha sonra ‘kripto para fırsatı’ mesajı gönderilmişti.

Bildirimde "Aşağıdaki hesaba 1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim. Bunu yalnızca 30 dakika boyunca yapıyorum" denilmişti.

Anadolu Sigorta 'siber saldırı' olduğunu açıklamıştı

Yaşanan duruma ilişkin Anadolu Sigorta, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak "Değerli Müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilgilerinize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır." ifadelerine yer vermişti.