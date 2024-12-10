  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. HGS uygulaması hacklendi mi? Açıklama geldi! Önce küfürlü sonra 'kripto' bildirimi gitti
Takip Et

HGS uygulaması hacklendi mi? Açıklama geldi! Önce küfürlü sonra 'kripto' bildirimi gitti

HGS’nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür bildirimleri gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada "Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HGS uygulaması hacklendi mi? Açıklama geldi! Önce küfürlü sonra 'kripto' bildirimi gitti
Takip Et

PTT'nin HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür mesajları gitti. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen mesajları paylaştı.

HGS uygulamasından kullanıcılara daha sonra ‘kripto’ mesajı gelmeye başladı.

Mesajda "eğer bu BTC adresine $25,000 göndermesseniz, tüm veriyi paylaşacağım" denildi. 

Bakanlıktan açıklama geldi: Sistemin hacklenmesi söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin gazeteci Hasan Basri Akdemir'e konuştu. Yetkililer "Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler. Kısa zaman içinde çözülecek. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

 

 

Anadolu Sigorta uygulamasını kullananlara da küfürlü bildirimler gitmişti

Dün de Anadolu Sigorta’nın uygulaması üzerinden kullanıcılarına ‘küfürlü bildirim’ gönderilmişti. Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara daha sonra ‘kripto para fırsatı’ mesajı gönderilmişti. 

Bildirimde "Aşağıdaki hesaba 1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim. Bunu yalnızca 30 dakika boyunca yapıyorum" denilmişti. 

Anadolu Sigorta 'siber saldırı' olduğunu açıklamıştı

Yaşanan duruma ilişkin Anadolu Sigorta, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak "Değerli Müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilgilerinize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır." ifadelerine yer vermişti. 

Anadolu Sigorta hacklendi mi? Açıklama geldi!Anadolu Sigorta hacklendi mi? Açıklama geldi!Gündem
Herkes en çok o marka ve modeli tercih etti! En çok satan ikinci el araçlar belli olduHerkes en çok o marka ve modeli tercih etti! En çok satan ikinci el araçlar belli olduOtomotiv

 

 

Gündem
CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi
CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır
Dışişleri Bakanlığından DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Marmaray seferleri iptal edildi! Açıklama geldi
Marmaray seferleri iptal edildi! Açıklama geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İsrail'e karşı angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: İsrail'e karşı angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz
Sinan Ateş davası kapsamında mahkeme, şifreleri talep etmişti: Apple'dan yanıt geldi
Sinan Ateş davası kapsamında mahkeme, şifreleri talep etmişti: Apple'dan yanıt geldi