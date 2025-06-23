Adana'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Üçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.