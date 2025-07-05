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Zeydan Karalar gözaltına alınmadan önce video paylaştı: 'Parayla, pulla, üç kağıtla işim yok'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir operasyon kapsamında Gebze'de gözaltına alındı. Karalar, gözaltına alınmadan hemen önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Parayla, pulla, üç kağıtla işim yok. Bunlarla mücadele edeceğiz. Allah muhakkak hesap soracak” dedi.

Haber Merkezi
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Zeydan Karalar gözaltına alınmadan önce video paylaştı: 'Parayla, pulla, üç kağıtla işim yok'
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Karalar, gözaltına alınmadan hemen önce çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna açıklamada bulundu.

Karalar, videoda İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

Karalar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Evet sevgili kardeşlerim. Ben bugün Gebze'deyim, ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler. Benim dünya bilir ki parayla, pulla, üç kağıtla işim yok. Ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan muhakkak hesap soracaktır.”

Ne olmuştu?

Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı soruşturması kapsamında Seyhan Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “irtikap” iddiaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Karalar ile birlikte dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da işlem yapılmıştı.

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