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Anadolu Sigorta hacklendi mi? Kullanıcılara hakaret dolu mesajlar!

Türkiye’de binlerce kullanıcısı bulunan Anadolu Sigorta’nın, mobil uygulama üzerinden hakaret mesajları attığı, platformun hacklendiği iddia edildi. Peki Anadolu Sigorta hacklendi mi, bilgiler çalındı mı?

Haber Merkezi
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Anadolu Sigorta hacklendi mi? Kullanıcılara hakaret dolu mesajlar!
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Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, ilginç bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medya ve birçok platformda paylaşımda bulunan yüzlerce kullanıcı, uygulama üzerinden hakaret mesajları göndermeye başladığını bildirdi.

Peki Anadolu Sigorta çöktü mü, hacklendi mi? Son gelen mesajları kim gönderdi? İşte son durum…

ANADOLU SİGORTA HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’de sağlık bilgilerinin sorgulandığı en popüler uygulamalarından biri olan Anadolu Sigorta’nın, bazı kişilere hakaretler etmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kullanıcılar aniden gelen mesajla neye uğradıklarına şaşırırken, durumun neyden kaynaklandığı endişeleri de beraberinde getirdi.

Hakaret mesajlarının kullanıcılara göndermesi sonrası ‘’Anadolu Sigorta hacklendi mi? bilgilerim çalındı mı?’’ soruları kafalarda yer edinmeye başladı.
Henüz sorunun kaynağı bilinmezken, Anadolu Sigorta cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak son dönemde çeşitli platformlara yapılan saldırılar nedeniyle, Anadolu Sigorta’nın da benzer bir durumdan muzdarip olduğu tahmin ediliyor.

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