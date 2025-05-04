AKM'den çıkan kişiler, 'Özgür başkan onurumuzdur' sloganları attı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin çıkışında saldırıya uğradı. Tören sonrası AKM önünde toplanan kalabalık, yürüyüş sırasında attıkları sloganlarla, gün içinde Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı da protesto etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından çıkışta fiziki saldırıya uğradı.
“Özgür Başkan onurumuzdur”
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenin ardından dışarı çıkan katılımcılar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteklerini “Özgür Başkan onurumuzdur” sloganlarıyla dile getirdi.
Tören sonrası AKM önünde toplanan kalabalık, yürüyüş sırasında attıkları sloganlarla, gün içinde Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı da protesto etti. Yaşanan olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, CHP’liler birlik ve dayanışma mesajı verdi.