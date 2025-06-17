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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı isimli sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılık, bu tespitler üzerine şüpheli hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Şüpheli Kemalettin Gülen, polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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