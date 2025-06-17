İstanbul Park yarış pistinin işletmesi TOSFED’e verildi

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Türkiye’nin ilk ve tek Formula 1 pisti İstanbul Park’ta 2 Nisan’daki tartışmalı ihale sonrası yılan hikayesine dönen süreçte, pistin yönetiminin Türkiye Otomobil Federasyonu’na (TOSFED) bırakılacağı resmen açıklandı. İlk kez EKONOMİ’nin duyurduğu gelişmenin açıklanması amacıyla düzenlenen toplantıda TOSFED Başkanı Eren Üçlertoğrağı, Başkanvekili Nisa Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Verilen bilgiye göre, Danıştay kararı ile ihalenin iptal edilmesi ve son kiracı Lale Cander’in şirketinin pistten tahliye edilmesi sonrası, arazinin bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Spor Bakanlığı bir çatı protokol yaparak, 1 ay içinde pisti TOSFED’e devretti. TOSFED’in pisti 10 yıllığına kiraladığı belirtilirken, sözleşmenin bedeline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hasarı eski kiracı karşılasın!

Üçlertoprağı, pistin bir önceki kiracıdan (Intercity) devralındıktan sonra bir hasar tespiti yaptıklarını, taleplerinin bu hasarı eski kiracının karşılaması yönünde olduğunu söyledi. Pistin yeniden spora kazandırılması için birtakım yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini aktaran Üçlertoprağı, bununla ilgili etüt çalışması yaptıklarını, bir plan hazırladıklarını ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini söylerken, yenileme için gerekli maliyetin ne kadar olduğuna ve kaynağın nereden sağlanacağına ilişkin bilgi vermedi. 160 milyon dolar yatırımla 20 yıl önce hayata geçirilen pistin yeniden ihaleye çıkmayacağına, TOSFED’in ‘kamu adına pisti yöneteceğine’ dikkat çeken Üçlertoprağı, iptal edilen ihalede bahsi geçen pist dışı AVM, eğlence parkı gibi alanların ise yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Formula 1’in Türkiye’ye yeniden gelip gelmeyeceğine ilişkin olarak da, “2026 takviminde Madrid’in şehir içi yarışı var. Ancak pist inşasının tamamlanıp yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda biz de İspanya gündemini yakından takip ediyoruz. Bize gelen bilgi pist inşasına başladıkları yönünde. Ancak biz yedek yarış gibi değil de uzun yıllar devletimizin desteğiyle takvime girecek bir teklifle gittik” ifadelerini kullandı.