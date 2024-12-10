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Marmaray seferleri iptal edildi! Açıklama geldi

Marmaray, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Marmaray seferleri iptal edildi! Açıklama geldi
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Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

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