Marmaray seferleri iptal edildi! Açıklama geldi
Marmaray, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.
Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 10, 2024
Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.