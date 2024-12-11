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İlber Ortaylı, canlı yayını terk etti! "Bırakın bu konuşmayı"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında Suriye ve Irak tartışmasında Soli Özel'e sinirlenerek tv100 canlı yayınını terk etti.

Haber Merkezi
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İlber Ortaylı, canlı yayını terk etti! "Bırakın bu konuşmayı"
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TV100'de yayınlanan Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı programında Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın ardından İlber Ortaylı yayını terk etti.

Ortaylı sinirlendi

'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan canlı yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel’in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

Canlı yayını terk etti

Tepki veren İlber Ortaylı, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" diyerek yayını terk etti. Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına Ortaylı olmadan devam etti.

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