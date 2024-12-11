Dervişoğlu: 22 ayda enkaz kaldırılmayı bile beceremedik, adamlar 12 günde rejim değiştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor. Hatay’ın ardından Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde basın açıklaması yapan Dervişoğlu, verilen sözlerin yüzde 20’sinin dahi tutulmadığını, halen birçok sorunun çözülmediğini belirtti.

Dervişoğlu, “Hatay'dan başlayarak şimdi Maraş'tayız. Yarın Adıyaman'da ve Malatya'da olacağız. Bu bölgedeki sorunları zaten daha önceden gönderdiğimiz heyetlerle yerinde tespit etmiştik. Benim de buradaki vatandaşlarımıza verilmiş sözüm vardı. O sözün yerine getirilmiş olması bakımından da bugün Maraş'tayız. Birazdan buradan ayrıldıktan sonra teşkilat mensuplarımızla bir toplantı yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Söz verilip yapılmayanlar"

Kahramanmaraş’ın üzerindeki sis bulutunun sağlığa zararlı olduğunu ve asbest içerdiğini İYİ Parti Kahramanmaraş il başkanından öğrendiğini belirten Dervişoğlu, “Yedi buçuk şiddetindeki o büyük depremin, o büyük felaketin merkez üslerinden birisi Maraş. Depremden çok büyük bir sıkıntı gördü ve büyük zararlarla karşılaştı. Bugün depremin üzerinden yaklaşık 22 aylık bir zaman geçti. Yapılanlar yapılan söz verilip yerine getirilmeyenleri de burada öncelikle tespit ettik. Buradaki çalışmaları da yakinen takip ediyoruz… Deprem anında yıkılan ağır hasar alan ve orta hasarın üzerinde rapor verilen 107 bin 670 konut var burada. Bunlar resmi bilgiler. Burada yine birtakım sözler taahhütler verilmişti. Bu taahhütlere göre 319 bin konut, bağımsız bölüm, bir yıl içerisinde teslim edileceği söylendi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün çoğunluğu tamam olmak üzere 20 bin 900 konut, 5 bin 70’i de köy evi, olmak üzere 25 bin 977 konutun kurası çekilmiş. TOKİ konutlarının şehir merkezlerinden oldukça uzak yapıldığı için altyapı sorunlarına da özen gösterilmediği, ulaşım problemlerinin vatandaşa külfet olan bir takım uygulamalar söz konusu” dedi.

"Suriye'de yaşananlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriye’de yaşanan gelişmeler üzerine gelen soruya, “22 ayda deprem bölgesinde enkaz kaldırılmasını bile beceremedik. Adamlar 12 günde rejim değiştirdi. Bu kendi kendine olabilecek bir şey değildir. Bununla ilgili dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğum konuşmada birçok ayrıntıyı da paylaştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler geçmiş dönemlerde Irak'ta neler yaşandığına bakarak Suriye'de yaşananlara karşı dikkatli ve tedbirli olmak zorundadırlar. O sebeple Türkiye öncelikle güvenliğini nazarı itibare alarak bölge coğrafyasında yaşanan bu gelişmelere karşı da ziyadesiyle uyanık olmak mecburiyetindeler. Çünkü Irak'ta yaşananlardan çıkarılması icap eden önemli dersler vardır. Suriye evet rejim değişmiştir. Ama şu anda herkes biliyor ki komşumuz Suriye’de bir belirsizlik içindedir. Biz dünden bugüne kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan bir devlet ve millet olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerin hayırlara vesile olması noktasında ihtiyatlı davranmak mecburiyetindeyiz. Kendi güvenliğimizi elbette ki önceleyeceğiz” dedi.