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Trump'tan yatırımcılara 'hızlandırılmış izin' sözü

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapacak kişi ve şirketlere hızlandırılmış izin süreçleri sağlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan yatırımcılara 'hızlandırılmış izin' sözü
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan, ABD'ye yatırım yapacaklara sağlanacak kolaylıklara yönelik paylaşım yaptı.

Paylaşımda Trump, "ABD'ye bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi veya şirket, tüm çevre onayları dahil tamamen hızlandırılmış onaylar ve izinler alacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında daha fazla detaya yer vermeyen Trump, seçim kampanyasında şirketlere vergi indirimi ve teşvikler sağlamanın yanı sıra, ülkede yatırım yapacaklar için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulunmuştu.

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