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RTÜK, dijital platformlara en üst sınırdan ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı. Ahlak dışı içerikleri nedeniyle Sosis Partisi adlı yapımın Netflix'ten çıkarılmasına karar verildi. Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Climax filmi de şiddet, cinsellik ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.

Haber Merkezi
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RTÜK, dijital platformlara en üst sınırdan ceza yağdırdı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı.

En üst sınırdan idari para cezası 

Ahlak dışı içeriğiyle tepki çeken "Sosis Partisi" adlı yapımın, Prime Video'nun ardından Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verdi. Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı, "Climax" filmi de rapora konu oldu.

RTÜK, filmin birçok sahnesinde bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığını tespit etti.

Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

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