Abramoviç'in kiraladığı İstanbul Boğazı'ndaki simge yalıyı milyarder Hamdi Ulukaya satın alıyor

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 2024 yılında satın alma opsiyonuyla aylık kira bedeli olan 120 bin doları bir yıllık peşin ödeyen Hamdi Ulukaya'nın, Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın alacağı iddia edildi.

Ulukaya'nın Forbes'e göre serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolar... Feyyaz Tokar Yalısı, Boğaz'da modern mimarisiyle öne çıkıyor.

Yalı, 2012'de ABD'de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınmıştı. Okumuş, restorasyon yapıktan sonra önce yalıda kendisi oturdu sonra da Rus milyarder Roman Abramoviç'e kiralamıştı.