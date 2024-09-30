Mahkeme "Baby Reindeer" hakkında kararı verdi: Gerçek Fiona Harvey, Netflix'e dava açabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yargıç, Netflix dizisi 'Baby Reindeer'in "gerçek bir hikaye" olduğuna hükmederek, gerçek hayattaki "Martha'nın" yayıncı kuruluşa karşı açtığı hakaret davasını sürdürmesine izin verdi.

Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen 10'uncu dizisi olan "Baby Reindeer," dizinin yaratıcısı ve komedyen Richard Gadd'ın takip edilme konusundaki gerçek deneyimlerinden esinleniyor ve her bölüm "Gerçek bir hikayedir" ibaresiyle başlıyor.

Dizideki Martha adlı sapık karaktere ilham kaynağı olan Fiona Harvey, dizide Gadd'a cinsel saldırıda bulunduğunun ve onu takip ettiği için hapse gönderildiğinin yanlış bir şekilde ima edildiğini iddia etti.

170 milyon dolar tazminat talebi

Yılın başında Netflix'e karşı dava açan Martha, platformu "iftira, kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya yol açma, ihmal, ağır ihmal" ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ile suçlayarak 170 milyon dolar tazminat talep etti.

Netflix davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuş ve Gadd, Harvey'nin Londra'da bir barda çalışırken kendisini yıllarca takip ettiğini açıklamıştı. Gadd onu polise ihbar etti ve Harvey "taciz uyarısı" aldı. Harvey hakkında cezai kovuşturma açılmadı ya da hapse gönderilmedi.

Gadd, Netflix dizisinin kendi deneyimine dayandığını söyledi ancak aynı zamanda bu şovun ve dayandığı sahne oyununun her ikisinin de kurgusal olduğunu belirtti.

Harvey'nin adı dizide hiç geçmiyordu ancak internet dedektifleri dijital geçmişine dayanarak Harvey'nin kimliğini hızla tespit etti. Bu durum, Harvey'in Piers Morgan Uncensored adlı programa bir röportaj vermesine ve kendisini "Baby Reindeer"in arkasındaki ilham kaynağı olarak tanımlamasına yol açtı - Gadd'ı takip ettiğini, ona 41.000 e-posta ve yüzlerce sesli mesaj gönderdiğini inkar etmesine rağmen.

Şimdi ise ABD bölge hakimi Gary Klausner, "gerçek hikaye" ibaresinin izleyicileri 'Baby Reindeer'in tamamen gerçek olduğu konusunda yanılttığını iddia ederek, Harvey'nin davasının bazı bölümlerinde ilerleyebileceğine karar verdi.

Klausner, Harvey'nin "sözde eylemlerinin kınanması gereken eylemler" olduğunu belirtirken, kurgusal karakter Martha'nın davranışlarının "daha kötü" olduğunu ve bu nedenle Harvey'nin davasının devam edeceğini söyledi.

"Takip etmek ile bir mahkemede takipten hüküm giymek arasında büyük bir fark vardır" dedi.

"Davacının iddia edilen eylemleri kınanabilir olsa da, davalıların ifadeleri daha kötü bir derecede ve bir izleyicinin zihninde farklı bir etki yaratabilir."

Klausner, Harvey'nin ihmal, tanıtım haklarının ihlali ve cezai tazminat taleplerini reddetti. Bununla birlikte, "aşırı ve çirkin" yanlış ifadeler için geçerli olan duygusal sıkıntıya kasıtlı olarak neden olma iddiasını sürdürmesine izin verdi.

Yargıç, "Makul bir izleyicinin Martha hakkındaki ifadelerin Davacı hakkında olduğunu anlayabileceği görülüyor," diye yazdı. "Dizide Davacının Gadd'a cinsel ve şiddetli saldırıda bulunan hüküm giymiş bir suçlu olduğu belirtiliyor. Bu ifadeler aşırı ve çirkin davranış seviyesine yükselebilir."

Netflix, hikayesini anlatma hakkının arkasında olacağını açıklamıştı

Netflix daha önce "bu konuyu güçlü bir şekilde savunacağını" belirtmiş ve "Richard Gadd'ın hikayesini anlatma hakkının" arkasında durduklarını ısrarla vurgulamıştı. Martha rolüyle kısa süre önce Emmy ödülü kazanan aktris Jessica Gunning de aynı görüşte.

Gunning, Perfect Day adlı podcast'e verdiği röportajda Richard'ın "bu hikayenin kendi tarafını sanatsal ve duygusal açıdan gerçekçi bir şekilde anlatmaya hakkı olduğunu" söyledi.

Gadd'ın dizisi 11 adaylık elde etti ve dört Emmy kazandı. Gadd kabul konuşmasında istismardan kurtulanları hayatlarına "devam etmeye" teşvik etti:

"10 yıl önce dibe vurmuştum, değil mi? Hayatımı toparlayabileceğimi hiç ama hiç düşünmemiştim. Başıma gelenlerden dolayı kendimi düzeltebileceğimi ve yeniden ayaklarımın üzerinde durabileceğimi hiç ama hiç düşünmemiştim. Ve işte buradayım, on yıldan biraz fazla bir süre sonra televizyondaki en büyük yazarlık ödüllerinden birini alıyorum."

"Bunu kibirli görünmek için söylemiyorum - şu anda zor bir dönemden geçen herkesi sebat etmeye teşvik etmek için söylüyorum. Hayat hakkında fazla bir şey bilmiyorum, neden burada olduğumuzu bilmiyorum, bunların hiçbirini bilmiyorum. Ama hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini ve ne kadar kötü olursa olsun, her zaman daha iyiye gideceğini biliyorum. Eğer mücadele ediyorsanız, devam edin. Devam edin ve size söz veriyorum, her şey yoluna girecek."