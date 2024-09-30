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Tedavi için hastaneye geldi, ambulans kaçırdı

İzmir'de tedavi olmak için Çeşme Devlet Hastanesi'ne gelen bir kişi, hastane bahçesinde duran ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Tedavi için hastaneye geldi, ambulans kaçırdı
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Olay, Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K. (42), hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansı kaçırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "Beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerek ambulans şoförünü araçtan iterek olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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