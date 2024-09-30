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Nasrallah'ın ölümünde çarpıcı iddia! Özel sıvı aracılığı ile takibe alınmış

İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın konumunu nasıl bulduğu büyük merak uyandırırken, Nasrallah'ın yerini kendisiyle tokalaşan bir kişinin eline bulaştırdığı sıvı sayesinde takip edilmeye başlandığı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Nasrallah'ın ölümünde çarpıcı iddia! Özel sıvı aracılığı ile takibe alınmış
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İsrail ordusunun, 27 Eylül Cuma akşamı Dahiya’da Hizbullah’ın ana karargahını hedef aldığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Saldırıda en az 80 adet sığınak delici bomba kullanıldı. 

İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın konumunu nasıl bulduğu büyük merak uyandırdı. Ortadoğu'da uzun süredir süren gerilimde önemli bir figür olan Nasrallah’ın yerinin tespit edilmesi, çeşitli tartışmalara yol açtı. 

Özel sıvı aracılığı ile takibe alınmış

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath'in haberine göre İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konumunu takip etmek için dikkat çekici bir yönteme başvurdu. İsrail istihbaratının, Nasrallah'ın yerini, onunla tokalaşan bir kişinin eline bulaştırılan özel bir sıvı aracılığıyla izlemeye başladığı iddia edildi. Bu sıvının, Nasrallah'a ulaşarak izlenmesini sağladığı ve İsrail'in bu yöntemle hareketlerini takip ettiği belirtiliyor. İstihbarat kaynakları, bu gelişmenin Hizbullah liderinin güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor.

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