Ortadoğu'da alarm! ABD'den 3 ülkedeki personellerini tahliye etme kararı

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söylemişti.

İran açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Bu bilgi, Reuters tarafından bir Iraklı güvenlik yetkilisi ve bir ABD kaynağı tarafından doğrulandı.

Iraklı kaynaklar: Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok

Reuters'ın aktardığına göre Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmediklerini açıkladı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği ifade ediliyor.

AP'nin haberine göre ABD'nin Bayreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi.

ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Washington'un müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurması talebine işaret eden Pezeşkiyan, "Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu." diye konuştu.

Pezeşkiyan, ülke içinde birlik olunması çağrısında bulunarak, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar." dedi.

İran: ABD'nin bölgedeki militarizmi bölgedeki istikrarsızlığı körüklüyor

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin yazılı açıklamasında, İran'a karşı "ezici bir güç" kullanabileceğine dair ABD'den gelen açıklamalara ilişkin, "Ezici güç tehditleri gerçekleri değiştirmeyecek. İran nükleer silah peşinde değil ve ABD'nin militarizmi sadece istikrarsızlığı körüklüyor." denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla'nın, Kongre'de yaptığı konuşmada, İran'a askeri saldırı tehditlerinden söz etmesine ve ABD'nin bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'e desteğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM'un saldırganları silahlandırarak ve İsrail'in suç işlemesine olanak sağlayarak bölgesel istikrarsızlığı körükleme mirası, onun barış veya nükleer silahların yayılmaması konusunda konuşma yeteneğini ortadan kaldırıyor. İleriye gitmenin tek yolu militarizm değil diplomasidir."