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50 milyon dolarlık borç krizi! Türk şirketine borcunu ödemeyen ülkede elektrikler kesilecek

Karadeniz Holding, alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Sierra Leone’nin başkenti Freetown’a elektrik akışını kesecek.

Haber Merkezi
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50 milyon dolarlık borç krizi! Türk şirketine borcunu ödemeyen ülkede elektrikler kesilecek
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Yüzen elektrik santralleri ile birçok farklı ülkede önemli elektrik hizmetleri sağlayan Karadeniz Holding, 50 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye elektrik vermeyi durduracak.  Elektrik faturasının ödemesinin yapılmadığı gerekçesiyle 12 Haziran itibarıyla başkent Freetown'a elektrik akışı kesecek.

Sadece hastane ve acil hizmetler için enerji verilecek

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre yapılan açıklamada, Karpowership’ten yalnızca hastane ve acil hizmetler için 6 megavatlık enerji verileceği belirtildi.

Hükümetten açıklama: Görüşmeler sonuçsız kaldı

Sierra Leone Hükümet Sözcüsü Kandeh Yumkella yaptığı açıklamada, kesinti bildirimini aldıklarını ve şirketle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını doğruladı. Hükümet ise kesintinin etkilerini azaltmak için önlemler aldığını açıkladı.  

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, kesintilerin şehirdeki aileler ve işletmeler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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