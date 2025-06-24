Sakız Adası alev alev yanıyor! Yunanistan köyleri tedbiren tahliye etti

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bazı köylerin tedbiren tahliyesine karar verdi.

Alevler Lithi köyüne yaklaştı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.

Rüzgar yangını körüklüyor, köyler boşaltıldı

Şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede önlem amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.

Ververato ve Zifias köylerinin de yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiği Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında da hasar meydana geldi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Olağanüstü hal (İHA) ilan edilen adadaki yangınlara 11 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 85 araç ve 444 itfaiyeci ile müdahale sürüyor.

Aanın en meşhur ürünü 'sakız' tehlike altında

Sakız, adanın en meşhur ürünü olup UNESCO Dünya Mirası Kurulu tarafından adanın somut olmayan kültürel mirası olarak belirlenmişti.

Yaz aylarında sık sık orman yangınları çıkıyor

Avrupa'nın en güney ucundaki Yunanistan, sıcak ve kurak yaz aylarında sık sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yetkililer son yıllarda daha yıkıcı hale gelen yangınların artmasında küresel ısınmanın etkili olduğunu belirtiyor.

Ülkede zorlu geçmesi beklenen yangın sezonu nedeniyle bu yıl rekor sayıda 18 bin itfaiyeci işe alınmıştı. (AA-İHA)