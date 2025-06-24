  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: İsrail'in saldırılarında 606 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 332 kişi yaralandı
Takip Et

İran: İsrail'in saldırılarında 606 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 332 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran: İsrail'in saldırılarında 606 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 332 kişi yaralandı
Takip Et

Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, başkent Tahran'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi toplantısında konuştu.

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zaferkendi, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.

Zaferkendi, İsrail'in İran'a saldırganlığını başlattığı 13 Haziran'dan bu yana en ağır saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre zarfında 1342 kişi yaralandı, 107 kişi şehit oldu." dedi.​​​​​​​​​​​​​​

Dünya
İsrail, İran ile 12 günlük çatışmada hayatını kaybeden İsraillilerin sayısını açıkladı
İsrail, İran ile 12 günlük çatışmada hayatını kaybeden İsraillilerin sayısını açıkladı
Putin onay verdi! WeChat'e rakip geliyor
Putin onay verdi! WeChat'e rakip geliyor
Japonya, ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı
Japonya, ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı
AB, sığınmacılar için 20 milyon Euro'luk insani yardımda bulunacak
AB, sığınmacılar için 20 milyon Euro'luk insani yardımda bulunacak
Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemiyor: 'Kaosa neden olur'
Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemiyor: 'Kaosa neden olur'
Kremlin: İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıysa bunu memnuniyetle karşılarız
Kremlin: İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıysa bunu memnuniyetle karşılarız