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Alman devlet tahvili getirilerinin düşmeleri bekleniyor

Citi'nin stratejistleri, yüzde 2,25'in üzerine çıkan Alman devlet tahvili (Bund) getirilerindeki yükselişin azalacağını düşünüyor.

Haber Merkezi
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Alman devlet tahvili getirilerinin düşmeleri bekleniyor
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Citi Group analistleri Jamie Searle ve Puja Sawant, hazorladıkları raporda, Alman devlet tahvillerindeki getirilerin 2,25 seviyesi üzerinde satın almak için cazip bir giriş noktası olduğunu ifade ettiler.

“Bund'ları yüzde 2,25'in üzerinde satın almayı sevmemizin nedeni, Avrupa Merkez Bankası terminal faiz fiyatlamasından ne kadar uzaklaşabileceğinin yakın bir sınırı olduğuna inanmamızdır” değerlendirmesini yapan stratejistler, Euro Bölgesi devlet tahvili arzının önümüzdeki haftadan itibaren yılsonuna kadar düşeceğini söylediler.

Bu da getirileri yükseltme eğiliminde olan arz baskısını azaltacak. Citi stratejistleri, 10 yıllık Bund getirilerinin 2025 yılının başlarında yüzde 1,85 civarına düşeceğini tahmin ediyor. 10 yıllık Bund getirisi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 2,309'dan işlem görüyor.

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