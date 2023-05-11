Cari açık martta 4.5 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, martta cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi. Cari işlemler dengesinin mart ayında 5,2 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Bu arada cari denge şubatta 8,78 milyar dolar açıktan 8,76 milyar dolar açığa revize edildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 372 milyon dolar fazla verdi.



Cari işlemler hesabı Ocak-Mart döneminde 23,59 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık ise 54,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Ekonomistlerin 2023'ün tamamı için tahminlerinin medyanı ise 38,6 milyar dolar açık seviyesinde bulunuyor.

Net hata noksan 2.4 milyar dolar eksi verdi

Kaynağı belirsiz para girişi olarak nitelendirilen net hata ve noksan kalemi martta 2,44 milyar dolar eksi yazdı. 3 aylık net hata noksan kalemi ise 800 milyon dolar açık verdi.

TCMB verilerine göre; ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 67 milyon dolar olarak kaydedildi.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş gösterdi.

1 milyar dolar portföy çıkışı yaşandı

Mart ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 1 milyar 33 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 750 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon dolar ve 745 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 442 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 147 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 757 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon dolar ve 7 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise sırasıyla 464 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise martta 264 milyon dolar net azalış ortaya koydu.