Çelikçilerden ihracata 1,5 milyar dolarlık katkı

Türkiye’nin ihracatı bu yılın mart ayında yüzde 4,1 azalarak 22,6 milyar dolara geriledi. Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı ise yüzde 11,7 oranında azalış ile 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, çelik ihracatı yüzde 7,1 artış ile 1,5 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 8,2 azalış ile 3 milyar dolar olurken, çelik sektöründen yapılan ihracat yüzde 12,2 artış ile 4 milyar dolar oldu. İki sektörün toplam ihracatı yüzde 2’lik büyüme ile 7 milyar doları buldu.

Akdeniz’den yapılan ihracatta çift haneli büyüme

Akdeniz bölgesinden yapılan ihracatta demir ve demir dışı metallerde benzer bir düşüş görülürken, çelikte ise rekor artış kaydedildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (AKİB) yapılan ihracat rakamları incelendiğinde, demir ve demir dışı metaller ihracatı mart ayında yüzde 14 düşüşle 66 milyon dolar olurken, çelik ihracatı ise yüzde 25,2’lik rekor artışla 182 milyon dolar oldu.

Ocak-Mart döneminde ise demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 6,3 azalış ile 189 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 48,9 oranında artış ile 444 milyon dolar oldu. Demir-çelik sektörü toplamda ise bu dönemde yüzde 27’lik artışla 633 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Komşulara rekor ihracat artışları

Mart ayında Türkiye’nin demir-çelik sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 230 milyon dolar ile Romanya oldu. Bu ülkeyi, 188 milyon dolar ile Almanya ve 158 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 10 pazar içinde en dikkat çekici artışlar yüzde 82 ile Romanya’ya, yüzde 53 ile Yunanistan’a, yüzde 29 ile İspanya’ya yapılan ihracatta görüldü.

AKİB’ten mart ayında yapılan ihracat incelendiğinde ise Romanya’ya 45 milyon dolar, Mısır’a 21 milyon dolar ve Cezayir’e 20 milyon dolar ihracat yapıldığı görüldü.

İlk 10 pazar içinde en fazla ihracat artışları yüzde 310 ile Cezayir’e, yüzde 170 ile Mısır’a, yüzde 115 ile Romanya ve Yunanistan’a yapılan ihracatta kaydedildi.

Çelikte asıl hedef, 2022 yılı ihracatını yakalamak

Mart ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “Geçen yıl çelik sektörümüzde küresel bir talep daralması vardı ve bunun neticesinde ihracatta kötü bir yıl geçirdik. 2024 yılı ise beklediğimiz gibi başladı. Yılı da bu performansımızı artırarak pozitif rakamlarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Ancak asıl hedefimiz 2022 yılındaki ihracat seviyemize ulaşmak. Sektörümüzdeki yatırımlar, buna bağlı üretimdeki artışlar ve yapacağımız çalışmaların da meyvelerini alarak bu noktaya yeniden erişebileceğimizi düşünüyoruz. Demir ve demir dışı metallerde ise çelik sektörümüzün geçen yıl yaşadığı duruma paralel bir küresel sorun yaşanıyor. Talebin düşmesi ve fiyatların rekabetçi seviyelerde olmaması sektörü olumsuz etkiliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren bu sektörümüzde de toparlanma emareleri göreceğimizi umuyoruz. Ülke ihracatımızın yüzde 10’undan fazlasını üstlenen sektörlerimizin ihracatta atağa kalkması ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacaktır. Demir-çelik sektörümüzün ülke ihracatına yılın ikinci yarısından sonra çok daha ciddi destek vereceğine inanıyoruz.”