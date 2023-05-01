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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Yeni haftanını ilk gününde altının onsu 1.980 dolara geriledi. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak, gram altın 1.239 liradan, çeyrek altın ise 2.047 liradan satılıyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.238,91 TL

Çeyrek altın 2.047,25 TL

Yarım altın 4.094,50 TL

Tam altın 8.189,07 TL

Cumhuriyet altını: 8.340,60 TL

ABD Doları: 19,45TL

Euro: 21,41 TL

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