Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Yeni haftanını ilk gününde altının onsu 1.980 dolara geriledi. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak, gram altın 1.239 liradan, çeyrek altın ise 2.047 liradan satılıyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.238,91 TL
Çeyrek altın 2.047,25 TL
Yarım altın 4.094,50 TL
Tam altın 8.189,07 TL
Cumhuriyet altını: 8.340,60 TL
ABD Doları: 19,45TL
Euro: 21,41 TL
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