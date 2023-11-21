Cezayir’den LNG alımı anlaşması 2027’ye uzatıldı

Mehmet KAYA / ANKARA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılan açıklamada, Türkiye’nin Cezayir’den 1988 yılında bu yana LNG alımı yaptığı hatırlatıldı. Gaz alım anlaşması BOTAŞ ile Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach arasında yapıldı. Mevcut anlaşmanın süresi Ekim 2024’te bitiyordu. Bu süre beklenilmeden yeni anlaşma yapıldı.



Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla farklı ülkelerle işbirliği anlaşması yaptığı, ayrıca sıvılaştırılmış doğalgazın gazlaştırılması dahil çeşitli altyapı yatırımları gerçekleştirdiği vurgulandı.



Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kişisel sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Bayraktar mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı’na katıldık. Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi SONATRACH arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.