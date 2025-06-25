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CHP, asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, asgari ücretin arttırılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Ara zam artık mecburi hale geldi" dedi.

Haber Merkezi
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CHP, asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi
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Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 7. yılın geride kaldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için kullanılan "istikrar" ifadesini eleştirerek, iktidarın istikrarı sağlayamadığını ileri süren Sarıbal, "Tek şeyde istikrar var. Enflasyonda, faiz artışında, yoksulluğun artmasında istikrar var" diye konuştu.

Türkiye'de yoksulluk sınırının 81 bin lira, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğunu dile getiren Sarıbal, asgari ücretin arttırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

Sarıbal, "Ara zam artık mecburi hale geldi. Temmuz 2018'de ekmek 1 lira iken, asgari ücret 1603 liraydı. Bugün asgari ücret 22 bin lira, ekmek 15 lira. Asgari ücretli bugün tam 130 ekmek daha az alıyor." dedi.

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