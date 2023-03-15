Dardanel'in kârı 2022'de 75,1 milyon TL oldu

Dardanel'den yapılan açıklamada, şirketin 2022 yılı faaliyet sonuçları paylaşıldı. Buna göre, şirketin net satışları 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 154 artışla 2,8 milyar TL'ye, kârı ise yüzde 432 yükselişle 75,1 milyon TL'ye yükseldi. Aktif toplamını yüzde 150 artışla 3,5 milyar TL'ye ulaştıran şirketin özkaynak toplamı ise yüzde 122 yükselişle 1 milyar 944 milyon TL oldu.

Sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketin hissesine ait Fiyat/Kazanç oranı yüzde 34,23'e, Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı ise yüzde 50 azalarak 1,32'ye geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, şirketin kurulduğu 1984'ten bu yana sektöründeki güçlü liderliğini koruduğunu bildirdi.

Finansal sonuçlara baktıklarında her kalemde başarı grafiğinin yükseldiğini gördüklerini kaydeden Önen, "İstikrarlı büyümemizi ihracat rakamlarıyla destekliyoruz. Dolar bazında yüzde 30 ciro artışı gerçekleşti. Bu durum, bizim gibi sağlıklı beslenme trendlerine öncülük eden ve ülkemizde ürettiğimiz katma değerli balık ve deniz ürünlerini her geçen gün farklı ihracat pazarlarına ulaştıran bir şirket için gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi sürdüreceğiz"

Niyazi Önen, AR-GE, inovasyon ve yeni üretim hatlarına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, markalı ve katma değeri yüksek üretimle yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi sürdüreceklerini anlattı.

Önen, "Farklı kategorilerde geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle Dardanel uzmanlığını yeni tüketici grupları ile buluşturacağız. Dünyanın en büyük su ürünleri üreticilerinden biri olma hedefimiz doğrultusunda Dardanel güvencesini, lezzetini ve sağlığını çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.