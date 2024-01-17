Demir çelikte ‘tevkifat’ sıkıntısı

Sabiha TOPRAK / KOCAELİ

Kendisinden tevkifatlı KDV kesintisi yapılan mükellefler kesinti yapılan tutarların alıcı tarafından vergi dairesine yatırılmaması nedeniyle iade alacaklarını alamıyor. Mükellefler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Alıcıların tevkif ettikleri KDV’leri vergi dairelerine ödeme şartını yerine getirmemeleri, demir çelik sektöründe sıkıntı yarattı. EKONOMİ’ye açıklamada bulunan sektör temsilcileri 7491 sayılı Kanun’la uygulamaya konulan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre verilmesi gereken KDV- 2 Beyannamesi’nde tahakkuk eden verginin ilgili dönemde indirim konusu yapılması için ödeme şartının bulunması özellikle demir çelik sektöründe işlemleri durma noktasına getirdi. Bazı firmaların bu nedenle alım ve satım işlemlerine ara verdiği belirtiliyor.

EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Sayan Grup Genel Müdürü Sinan Ayan, satıcı tarafından peşin ödenen verginin iadesinin zamanında alınamadığını bunun da sektörde finansman sıkıntısı yarattığını söyledi. Demir-çelik sektöründe normalde tevkifat uygulandığını ve mahsup yolunun açık olduğunu vurgulayan Ayan, “Ancak yeni çıkan 7491 sayılı Kanun’da 2 nolu KDV’nin her ayın 21’inde verilip 23’üne kadar nakden ödenmesi 1 nolu KDV’nin de 28’inde verilip iade alınması düzenleniyor. Birçok tüccar kapatma kararı almayı düşünüyor” dedi.

Uygulamanın vergi kayıplarına da neden olduğunu aktaran Ayan, “Demir çelik sektöründe çok ciddi sahte fatura ve ciddi vergi kaçakçılığı mevcut. Bunun önüne geçmek için İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) çok iyi bir sistem olacak. Fakat KDV-2 beyannamesi ödeme zorunluluğu biz tüccarları durma noktasına getirdi. Tevkifatlı ürünlerde KDV-2’de ödeme zorunluğu son kullanıcıya yüklenirse vergi kaybını engelleyeceği kanaatindeyim ayrıca tahsil gücünü de artıracaktır” görüşünü paylaştı.

KDV son satıcıya ait olsun

“Tevkifatlı alıp tam KDV’li satış yapan firmalara ödeme zorunluğu getirildiğinde vergi toplanacaktır” diyen Ayan şöyle devam etti; “Demir çelik sektöründe tevkifat 10/5 (yüzde 10 alıcı yüzde 10 satıcı) şeklinde ilerlemekte. Biz tüccarlar üreticiden alıp son kullanıcıya ürün sattığımıza da yüzde 10 üreticiye ödüyoruz, yüzde 10 bizden devlet alıyor. Yüzde 10 son kullanıcıdan alıyor. Yüzde 20 olan KDV için yüzde 30 tahsilat yapılmış oluyor. Kaldı ki tüccarlar arasında da ürün satışı olduğunu eklersen bu tahsilat mükerrer olarak devam ediyor. Yani her tedarikçi yüzde 10 nakit ödemek zorunda kalacak. Hâlbuki 2 nolu KDV’yi son kullanıcının ödemesi zorunluğu geldiğinde sistem sağlıklı çalışacaktır. İDİS’le birlikte merdiven altı firmalar kaybolacaktır. Ayrıca tevkifatlı alıp tam KDV’li satış yapan firmalara da ödeme zorunluğu getirildiğinde vergiyi toplanacaktır.”

Depo ve sermaye sınırı zorunluluğu getirilsin

Sektörde kayıt dışının ve vergi kaçağının önlenmesi için depo zorunluluğunun şart olduğunu kaydeden Ayan, “Demir çelik sektöründeki tüccarlara depo zorunluğu getirilirse şirket sermayesini düzenler. Ayrıca 10 bin TL sermaye ile ‘bir masa bir kasa’ şirket kurup istihdam sağlamadan ticaret yapan firmalar var” şeklinde konuştu. Sektör bazlı demir çelik ticareti yapacak firmaların mevcut dahil olduğunu söyleyen Ayan, “Örneğin şirket sermeye zorunluluğu 10 milyon denilebilir. Çünkü demirin ton fiyatı 23 bin TL, aylık 100 ile 200 milyon ciro yapabilmek için minimum 10 milyon gerekli” dedi.

“Yüksek enflasyon nedeniyle devreden KDV sürekli reel olarak devam ediyor”

Şahinler Demir Çelik CFO’su Yüksel Kurt da sektörde sürekli devreden KDV sorununun yaşandığını kaydetti. Kurt şöyle devam etti, “2 nolu KDV’nin her durumda ödeniyor olması firmaların birikmiş KDV’lerini kullanmamaları sonucu sürekli devreden KDV sorunu yaşanıyor. Enfl asyonun yüksek olması nedeniyle devreden KDV reel olarak devam ediyor. Bu da firmalara ciddi finansal yük yaratıyor. Ayrıca bu sorunu biz de yaşıyoruz. Devreden KDV meselesi finansa erişimin çok zor ve maliyetli olduğu ülkemizde yatırımcı ve büyümeye çalışan firmalar için bir handikap. Bu durumdaki bazı firmaların faaliyetlerinin bir kısmını başka ülkelere taşıdıkları biliniyor.”