Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başkanlara yeşil pasaport müjdesi

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

TOBB 80’inci Genel Kurulu öncesi hizmet plaket törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra iş insanlarına plaketlerini vermeye başladı.

Bu sırada mikrofonu isteyen Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü belirterek, 365 oda ve borsa başkanına görevleri boyunca yeşil pasaport verileceğini söyledi.

"Yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında,

“Ama bir konu var ki, bizleri üzmeye, mağdur etmeye devam ediyor.

Tüm bu mücadelenin liderlerini, vize kuyruklarında bekletiyoruz.

Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki, yolumuz açılsın. Dolayısıyla Oda-Borsa camiamızın da, yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi, reel sektörün yanında duran sizden, bu konuda da müjdeler geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.