“Yeşil pasaport kolaylığı diğer iş insanlarına da sağlanmalı”

ANKARA (EKONOMİ)- Koltek Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalgıç, yeşil pasaportun iş dünyası için önemini vurgulayarak, iş insanlarının yurt dışında daha etkili ve hızlı bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olacak bir adım atılması çağrısında bulundu. Hususi damgalı yani yeşil pasaportun, iş seyahatlerindeki bürokratik engelleri azaltarak, dış ticaretin gelişimine katkı sağlayabileceğini belirten Dalgıç, bu konuda yapılan kolaylıkların daha geniş bir iş insanı kitlesine ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

İş gereği sık sık yurt dışına seyahat ettiklerini ifade eden Dalgıç, “Ülkemizde dış ticareti arttırmak, yeni pazarlara açılmak, fuarlara ve etkinliklere katılmak, yeni ticari bağlantılar kurmak için yeşil pasaport kritik bir önem taşıyor. İhracatçılar için yeşil pasaport alma süreçleri kolaylaştırıldı. Biz, sektörü ve firmasının büyüklüğü ne olursa olsun, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayan tüm iş insanlarına da benzer kolaylıkların tanınması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Yeşil pasaport kolaylığının iş dünyasının uluslararası alanda daha rekabetçi olabilmesi ve iş bağlantılarını daha etkili bir şekilde kurabilmesi adına önemli bir adım olacağını belirten Dalgıç, bu konuda atılacak adımların ülke ekonomisine uzun vadede olumlu etkiler sağlayacağını söyledi.