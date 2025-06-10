Polibak yükselişini sürdürüyor

İZMİR / EKONOMİ

Bakioğlu Holding’in ambalaj grup şirketlerinden Polibak, İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında yükselişini sürdürüyor. Şirket, 2024 yılında elde ettiği 9,3 milyar TL’lik üretimden satış rakamıyla listede 10 basamak yükselerek 217’nci sıraya oturdu. Polibak’ın İSO 500 performansını değerlendiren Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, şirketin faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bakioğlu Holding’in temellerinin Bak Ambalaj’ın 1973 yılında, İzmir’de kurulması ile atıldığını hatırlatan Bakioğlu, “Zaman içinde şirketler grubu olarak büyüyen ve esnek ambalaj sektöründeki varlığını dikey entegre iş modeliyle pekiştiren grubumuz, aynı zamanda sigortacılık, gıda, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor” dedi.

Enver Bakioğlu, Polibak ile bu yılda da Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almanın ve 217. sıraya yükselerek ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı taçlandırmanın gurunu yaşadıklarını dile getirirken, plastik film üretimindeki yüksek kapasitesi ve teknolojisiyle rakiplerinden ayrışan Polibak’ın, 2024 mayıs ayının sonlarına doğru devreye alınan ikinci 10,4 metre genişliğinde film üretimi gerçekleştiren yedinci hattı ile dünyanın en hızlı hatlarından birine sahip olduğunu kaydetti. Elde ettiği tonajla Avrupa’nın ikinci büyük BOPP kapasitesine ulaştıklarını vurgulayan Bakioğlu, “Ayrıca 2023 yılında devreye aldığımız 7,2 metre genişliğinde, beş katlı, yılda 18 bin ton CPP film üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük CPP üreticisi konumundayız” diye konuştu.

Yıllık üretim kapasitesi 43 bin ton

2024 yılının haziran ayında devreye alınan 2,95 metre genişliğindeki dokuzuncu metalize ünite ile yıllık 43 bin ton üretim kapasitesine ulaştıklarını da ekleyen Bakioğlu, şöyle devam etti: “Avrupa’daki en büyük metalize film üreticisiyiz. CPP ve BOPP hatlarımızda yüzde 100 geri dönüştürülebilir mono materyal film üretimi gerçekleştirerek esnek ambalaj döngüsel ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Sürdürülebilirliğin son derece ön planda olduğu bu dönemde post consumer recycled (bitmiş ürün atığından geri dönüştürülen) ve bio-renewable (biyo kaynaklardan dönüştürülmüş) içerikli filmleri de ürün portföyümüze kazandırdık, her yeni gün geliştirmeye devam ediyoruz. Üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin ediyor ve bunu I-REC Sertifikası ile belgeliyoruz. 2024 yılında devreye aldığımız Çatı GES projemizle birlikte, bu yıl devreye alınacak Salihli GES projesinin, enerji ihtiyacımızın yüzde 17’sini karşılamasını hedefliyoruz.”

Geçen ay gerçekleşen AIB denetimlerinde 965 puan gibi olağanüstü bir skor elde ettiklerini de kaydeden Bakioğlu, “Böylece uluslararası standartlarda kalite ve hijyeni her zaman ön planda tuttuğumuzu bir kez daha kanıtladık” dedi.

Yüzde 100 geri dönüştürülebilir nitelikte film tipleri üretiyor

Enver Bakioğlu, Holding’in geleceğe dair vizyonunun temelinde döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirliğin yer aldığını söylerken, “Bu kavramlar bizim için sadece birer slogan ya da hedeften ibaret değil. Bu kavramlar bizim için öncelikle bir sorumluluk; iş modelimizin ve üretim süreçlerimizin temelini oluşturuyor. Döngüsel ekonomi, atıkların en aza indirgenmesini, kaynakların yeniden kullanımını ve geri dönüşümü teşvik ediyor. Bu bakış açısı, ambalajın tasarımından başlayarak tüm değer zincirini şekillendirmeyi gerektiriyor. Bu anlamda; yüzde 100 geri dönüştürülebilir nitelikte film tipleri üretebiliyoruz ve filmlerimizin bir kısmı da içeriğinde geri dönüştürülmüş malzemeler barındırıyor. Ambalaj üretimimizde de geri dönüştürülmüş içerik kullanımını ve tamamen geri dönüştürülebilir yapıları tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.