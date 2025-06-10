Ussal Danışmanlık ile Moharram&Partners’ın kurduğu M&P İstanbul açıldı

Ortadoğu ve Afrika’da büyüyen yatırım fırsatları, Türk şirketlerini bu stratejik coğrafyada daha etkili ve sürdürülebilir adımlar atmaya yönlendirirken, bu kapsamda önemli bir ortaklığa imza atıldı. Ussal Danışmanlık ile bölgenin en etkili kamu politikası firması Moharram&Partners’ın güçlerini birleştirmesiyle “M&P İstanbul Merkezi” kuruldu. Merkez, kamu-özel sektör ilişkilerini yönetecek, mevzuat engellerini aşacak ve yatırımlara stratejik iletişim desteği sağlayacak yeni bir köprü görevi görecek. Türkiye’nin bölgeyle ekonomik entegrasyonunun hızlandığı bir dönemde kurulan merkez, yatırımcılar için güvenli ve etkili bir kamu ilişkileri ortamı vaat ediyor.

Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz liderliğinde faaliyet gösterecek M&P İstanbul Merkezi, Türk şirketlerinin Ortadoğu ve Afrika pazarlarındaki yatırımlarını desteklemek üzere kamu ilişkileri, mevzuat uyumu ve stratejik iletişim hizmetleri sunacak.

M&P İstanbul Merkezi’nin açılması, Türkiye’nin bölgesel ekonomik etkisinin artmakta olduğu ve bölge pazarlarına açılan önemli bir kapı haline geldiği bir döneme denk geliyor. Moharram&Partners ve Ussal Danışmanlık’ın güçlü kamu ilişkileri birikiminlerini biraraya getirecek olan merkez, Türkiye’den bölgeye ve bölgeden Türkiye’ye sınır ötesi yatırımları teşvik edecek, bölgesel değer zincirlerini güçlendirecek ve kamu-özel sektör diyalogunu güçlendirecek

Merkezin kuruluşunu değerlendiren Ussal Şahbaz, “Moharram & Partners ile ortaklık halinde M&P İstanbul Merkezi’ni açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mısır gibi 100 milyondan fazla nüfusa sahip, stratejik konumu ile Afrika ve Ortadoğu’ya köprü ülkeler şirketlerimiz için büyük fırsatlar sunuyor. M&P İstanbul Merkezi sayesinde, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

40’dan fazla ülkede faaliyette

Moharram & Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Moustafa Moharram ise, “Ussal Danışmanlık ile yaptığımız bu ortaklık, bölgesel yetkinliklerimizi önemli ölçüde güçlendiriyor. Ussal Danışmanlık’ın Türkiye’deki uzmanlığını, M&P’nin 40'tan fazla ülkede güçlü yerel varlığıyla birleştirerek Türk şirketlerinin bölgedeki büyüme fırsatlarıyla buluşmasını sağlayacağız” dedi.