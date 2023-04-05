Deprem bölgesi Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı

Hüseyin GÖKÇE



EKONOMİ’nin 21 Şubat’ta duyurduğu deprem bölgesindeki illerde yapılacak yatırımların da 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Deprem sebebiyle yıkılmış olup yeniden yapılan tesisler için 10 yıl sigorta prim muafiyeti uygulanacak.



Karar ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da değişiklik yapılarak , yatırımların 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören program kapsamına deprem illeri dahil edildi.



Buna göre deprem bölgesinde asgari 1.5 milyon lira tutarındaki yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden, 6. Bölge için öngörülen sürelerde yararlanabilecekler. Bu kapsamda yararlanılacak faiz ve kâr payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Karar öncesi kullanılan faiz ve kâr payı desteğinden yararlanılan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.



Bu destek unsurlarından süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanacak. Ayrıca deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar da kapsama dahil olacak.



Depremde hasar gören yatırımların yerine yapılacak yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği ile sigorta primi desteğinin hesaplanmasında dikkate alınacak işçi sayısında 31 Mart tarihli işçi sayısı üzerinden hasar derecesine göre farklılık uygulanacak.



Buna göre tamamen yıkılan veya yıkılmasına karar verilen tesislerdeki istihdamın tamamı ilave istihdam olarak kabul edilecek. Ağır hasarlı tesislerde yüzde 5 ilave istihdam olarak kabul edilecek. Orta hasarlı tesislerde yüzde 50 ilave istihdam, az hasarlı tesislerde yüzde 25 ilave istihdam kabul edilecek.



Uygulama kapsamında; Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas illerinin bazı ilçeleri yer alıyor.

İL İLÇE ADIYAMAN BESNİ ÇELİKHAN GERGER GÖLBAŞI KAHTA MERKEZ SAMSAT SİNCİK TUT ELAZIĞ ALACAKAYA ARICAK BASKİL KARAKOÇAN KEBAN KOVANCILAR MADEN PALU SİVRİCE GAZİANTEP ARABAN İSLAHİYE NURDAĞI HATAY ALTINÖZÜ ANTAKYA ARSUZ BELEN DEFNE DÖRTYOL ERZİN HASSA İSKENDERUN KIRIKHAN KUMLU PAYAS REYHANLI SAMANDAĞ YAYLADAĞI KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ANDIRIN ÇAĞLAYANCERİT DULKADİROĞLU EKİNÖZÜ ELBİSTAN GÖKSUN NURHAK ONİKİŞUBAT PAZARCIK TÜRKOĞLU KİLİS MUSABEYLİ POLATELİ MALATYA AKÇADAĞ ARAPGİR ARGUVAN BATTALGAZİ DARENDE DOĞANŞEHİR DOĞANYOL HEKİMHAN KALE KULUNCAK PÜTÜRGE YAZIHAN YEŞİLYURT OSMANİYE BAHÇE HASANBEYLİ SİVAS GÜRÜN

Yatırımlara hangi destekler veriliyor?

* İşletme döneminde enerji giderlerinin yüzde 30’u toplam 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca destekleniyor.



* Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, ithal makine için gümrük vergisi muafiyeti sağlanıyor.



* Kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli olarak uygulanıyor.



* 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi ve işçi hissesi desteği sağlanıyor.



* Yatırım yeri tahsisi sağlanıyor.



* Üst limiti 1.8 milyon lira olmak üzere; TL kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan indirim yapılıyor.



* İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi sağlanıyor, imar ile ilgili bina inşaat, yapı kullanma izni, parselasyon harcından istisna sağlanıyor.



* İnşa edilen binalar 5 yıl süreyle bina vergisi muafiyetinden, teşvik süresi sonuna kadar ise arazi vergisi muafiyetinden yararlanıyor.