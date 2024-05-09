Dış ticaret haddi 6 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Mart ayında %86,7 olarak belirlenen dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanmıştı. Bu oran, 2024 yılı Mart ayında 0,5 puan artarak %87,2'ye yükseldi.

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 azaldı.