Doğu Ekspresi ilk çeyrekte 35 bini aşkın yolcu taşıdı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Ankara-Kars hattında sefer yapan Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi, Ramazan Bayramı tatilinde de turistlerin ilgi odağı oldu.

Ankara'dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ederek son durağı Kars'a ulaşıyor.

Özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi karşılıklı seferlerle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşıdı.