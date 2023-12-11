Doğu Karadeniz turizmi yeni destinasyonlarla canlanacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) ve üye acente sahipleri, Doğu Karadeniz Bölgesi illerine yönelik gezi düzenledi.

Geziye, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Orta Anadolu BTK Başkanı Engin Şahin, acente temsilcileri ve turizmciler katıldı.

Üç günlük gezide Trabzon merkezdeki Ayasofya Camisi, Çaykara'daki Uzungöl ve Maçka'daki Sümela Manastırı ziyaret edildi. Trabzon'da Atatürk Köşkü'nü de gezen konuklara, Çay Fabrikasında çayın üretim aşamaları anlatıldı.

Sürmene bıçağıyla ilgili bilgi alan konuklar daha sonra Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Gürcistan'ın Batum şehrini de ziyaret eden konuklar, yöresel ürünleri tatma fırsatı buldu.

Acenteler ve oteller turlara ilişkin bilgilendirildi

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA muhabirine, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne, iç turizm kapsamında tur yapan seyahat acenteleriyle çalışma ziyaretinde bulunulduğunu söyledi.

Trabzon, Rize ve Batum'daki destinasyonlara yönelik bilgilendirici gezi yapıldığını belirten Ayvazoğlu, "Gezi çerçevesinde Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nden bölgeye gidecek ziyaretçilerin ön hazırlığı acenteler tarafından organize edildi. Bölgedeki acente ve otellerle bir araya geldik, kendileriyle yapılacak turlarda nasıl yardımcı olabilecekleri, destinasyonları genişletip misafirleri bölgede nasıl daha iyi ağırlayabilecekleri hususunda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Ankara'da 970 acente bulunduğu bilgisini veren Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"TÜRSAB Orta Anadolu BTK, iç turizme hizmet eden acentelerimize yönelik zaman zaman bölge ve yakın illere geziler yaparak hem onların diri kalmasını sağlıyor hem de destinasyonları göstererek, gezdirilecek misafirlere ön hazırlık yapmalarının önünü açıyor. Bilgilendirici bir geziydi. TÜRSAB Orta Anadolu BTK ile bu gibi çalışmalarımız sezon başlayana kadar devam edecek."

Acenteler yeni destinasyonları yerinde gördü

TÜRSAB Orta Anadolu BTK Başkanı Şahin de Ankara'daki acentelere yeni pazarlar oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

Bunlardan birinin de yeni ve mevcut destinasyonlardaki son durumları acentelere yerinde göstermek ve tanıtmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Ankara'dan 30 seyahat acentesiyle beraber Trabzon, Rize ve Batum'a seyahate geldik. Buradaki amacımız bölgedeki turizm potansiyelinin son durumu nedir, onu görmek. Bunlar dinamik, hızlı değişen yerler. Hem Uzungöl'de hem Ayder Yaylası'nda yeni tesisler ve altyapılar oluşturulmuş. Bunları acentelerimizin görmesi, yeni düzene göre hazırlık yapmaları için yerinde görmeleri önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, gezinin, acentelerin bölgedeki yeni açılan otellerle ve yerel hizmet veren rehberlerle kontaklarını sağlamaları açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Gezilen rotanın acentelerce deneyimlenmesinin önemine dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Acentelerimiz bu rotayı hem tecrübe etti hem de son durumunu görmüş oldu. Bu yaz yapacakları turlar için gümrükte ve yolda nelerle karşılaşabileceklerini, Batum'da öğle yemeği fiyatlarının ne olduğunu ve altyapıdaki son durumları yerinde gördüler. Böylelikle önümüzdeki sezon daha güçlü planlama yapabilecekler. Bunun bir de diğer tarafı var. Bölgedeki acentelerin Ankara'ya gelmesi konusunda Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulumuz ile görüştük. Onlar da Ankara'ya yönelik buradaki vatandaşlara turlar hazırlama için bizlerle kontakta olacak. Böylece her iki tarafın da birbirine turistik anlamda destek olması için bir çalışma yapmış olduk."

Güneydoğu Anadolu'ya tur, İranlılara özel hazırlık

Şahin, gelecek dönemde acentelere yönelik bilgilendirici geziler yapmaya devam edeceklerini belirterek, Sivas, Diyarbakır ve çevresine acenteler için gezi düzenleyecekleri bilgisini verdi.

Yurt dışından Ankara'ya gelen yabancı turistlere yönelik de çalışmalar yapmak istediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İran ile görüşmemiz var. Ankara, İran pazarı için kıymetli bir yer, ciddi bir trafik var. ABD vize başvurusu için Türkiye'ye gelen çok fazla İranlı bulunuyor. Onlarla ikili ilişki başlatmak için çalışıyoruz. İran'dan gelen yolcuların Ankara'da ağırlanması içinde görüşmeler yapıyoruz. İranlılar Ankara'ya ziyarette ikinci sırada. Geliş amaçları da Türkiye'deki ABD Konsolosluğundan vize almak. Vize başvurusu bir günde sonuçlanmadığı için birkaç gün Ankara'da kalıyorlar. Kaldıkları sürede onlara Ankara ve çevresini tanıtacak, gezdirecek programlar yapmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ülke turizmini canlandırmayı ve acentelerimize yeni pazarlar oluşturmayı hedefliyoruz."