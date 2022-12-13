Dolar düşer mi, yükselir mi?

Yatırımını döviz üzerinden yapan vatandaşlar dolar/TL'deki son durumu merak ediyor. Yeni haftaya önceki kapanışının altında başlayan dolar, bugüne ise sınırlı yükselişle başladı. Dün günü 18.6357 Türk lirası ile günü tamamlayan dolar, bugüne ise 0,1 artışla başladı ve şu sıralar 18,6470 Türk lirasından işlem görüyor. Dolardaki yükseliş sınırlı olurken, euro ve sterlin de güne yükselişle başlayan para birimlerinden oldu.

Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 19,6740 Türk lirasından satılırken, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,9220'den satılıyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik bir artışla 1,0550 seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, gelişmeler kapsamında piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Veri öncesi dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüş eğiliminin öne çıktığına işaret eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Söz konusu veride düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair iyimserliği destekleyeceği belirtilirken, aksi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceği vurgulanıyor. Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.